La farsa di Trapani in Champions. Antonini: “Evitata una multa, noi soli e abbandonati. Grazie FIP”

AGGIORNAMENTO ORE 21.20. Trapani è stata esclusa dalla Champions League.

Trapani è scesa in campo a Samokov (Bulgaria) per affrontare l’Hapoel Holon nella gara-1 dei play-in della Champions League, presentandosi all’appuntamento con soltanto cinque giocatori a disposizione. La partita è durata appena sette minuti, con il punteggio di 38-5 in favore degli israeliani: al momento della quarta espulsione per cinque falli, l’incontro è stato interrotto come da regolamento e il successo è andato ai padroni di casa (si giocava in campo neutro per ovvi motivi).

Si è trattato a tutti gli effetti di una vera e propria farsa, che potrebbe anche essere stata uno degli ultimi incontri della storia della squadra siciliana, che già non si era presentata in campo lo scorso fine settimana per fronteggiare la Virtus Bologna in Serie A e il cui futuro è decisamente nebuloso tra un mercato bloccato e una rosa sempre più ai minimi termini.

Il presidente Valerio Antonini è intervenuto dopo la partita odierna e non ha avuto peli sulla lingua: “Ringrazio i giocatori che sono andati in Bulgaria a fare questa comparsa, chiaramente indecorosa, che evita però al club una multa di 600,000 euro che la BCL ci aveva comunicato in caso di forfait. Grazie alla FIP e alla Lega per averci ridotto in queste condizioni bloccando i tesseramenti, non permettendo il 5+5 né il tesseramento del Coach Latini, e tutta quella serie clamorosa di ingiustizie di cui ringrazio l’ex Presidente Garaffa di aver fatto menzione nel suo comunicato di oggi, una vergogna assoluta a cui neanche la Fip Sicilia ha MINIMAMENTE cercato di porre freno!“.

Il numero 1 degli Shark ha poi proseguito: “Soli e abbandonati, anche da una parte di quelli che dovevano tifare per noi e che ci hanno anzi boicottato in ogni modo, per di più insultandomi in maniera indecorosa. Il tempo della verità arriverà dopo i passi che sono stati compiuti in queste ore ed i danni che ci avete fatto sono incalcolabili“. Giovedì 8 gennaio (ore 20.45) è prevista la gara-2 in terra siciliana: tra due giorni si assisterà a una nuova farse? E cosa succederà in occasione del match di campionato in programma sabato 10 gennaio (ore 20.00) contro Trento di fronte al proprio pubblico?