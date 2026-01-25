Kelly Doualla si migliora in finale a Parigi: buon debutto e tempo solido sui 60 metri contro van der Weken

Dopo il 7.32 corso in batteria, Kelly Doualla si è migliorata nella finale dei 60 metri che ha animato il meeting della AccorsArena di Parigi, prova valida per il World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). La 16enne lombarda ha abbassato di quattro centesimi il riscontro cronometro siglato nel turno preliminare e si è espressa in 7.28 nell’atto conclusivo, chiudendo al quarto posto.

La primatista europea U18 (lo scorso anno volò in 7.19 in sala) ha tagliato il traguardo alle spalle della quotata lussemburghese Patrizia van der Weken (7.16) e di due atlete di esperienza come la statunitense Chante Clinkscale (7.23) e la portoghese Lorène Dorcas Bazolo (7.26). Alle sue spalle si sono piazzate la francese Chloe Galet (7.34) e la gabonese Pierrick-Linda Moulin (7.35), che l’aveva anticipata nella batteria di un’ora prima.

L’allieva di Walter Monti, al suo primo meeting al di fuori del Bel Paese, ha archiviato quello che può essere considerato un buon debutto stagionale: a 168 giorni di distanza dall’ultima gara (il 10 agosto trascinò la 4×100 verso il trionfo agli Europei U20) e dopo un lungo inverno di lavoro, era importante svolgere un test per valutare la bontà degli allenamenti svolti e per tracciare il cammino dell’immediato futuro.