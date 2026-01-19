Kelly Doualla pronta per il debutto! 60 metri contro grandi stelle, ci sarà anche Mattia Furlani: scelti data e meeting

Kelly Doualla aprirà la propria stagione a Parigi, in occasione di una tappa silver del World Indoor Tour (il secondo circuito internazionale per importanza) in programma domenica 25 gennaio. La Campionessa d’Europa under 20 sui 100 metri ha scelto la capitale francese per inaugurare un’importante annata agonistica, selezionando chiaramente i 60 metri: sul rettilineo della AccorArena, la sedicenne della Pro Patria Milano avrà modo di valutare la qualità del lavoro svolto durante l’inverno e di testare la propria forma fisica.

L’azzurra ripartirà da un 2025 eccezionale, durante il quale si era espressa in 7.19 sui 60 metri e in 11.21 sui 100 metri (miglior prestazione europea under 18 in entrambi i casi), e comincerà il cammino verso i prossimi appuntamenti internazionale: in estate si disputeranno gli Europei U18 a Rieti, ma si attende anche la prima apparizione con la Nazionale maggiore, magari già in occasione dei Mondiali Indoor, previsti a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo.

Si tratta del primo meeting all’estero per l’allieva di Walter Monti, che tornerà in gara nella velocità dopo quasi sei mesi (l’ultima volta il 10 agosto nella 4×100 degli Europei U20) e affronterà importanti velocisti europee, tra cui la lussemburghese Patrizia van der Weken (bronzo iridato ed europeo in sala), la francese Carolle Zahi, le portoghesi Lorene Bazolo e Arialis Gandulla, la belga Delphine Nkansa: batteria alle ore 16.02 o alle ore 16.12, poi l’eventuale finale alle ore 17.19.

Nello stesso meeting esordirà Mattia Furlani (il Campione del Mondo di salto in lungo incrocerà soprattutto il bulgaro Saraboyukov), ai nastri di partenza anche Filippo Randazzo sui 60 metri dopo essersi espresso in 6.69 al Memorial Giovannini.