Judo, 20 italiani iscritti al Grand Slam di Tashkent. Un tris d’assi guida la spedizione azzurra

In attesa del primo grande appuntamento della nuova stagione previsto a Parigi tra il 7 e l’8 febbraio, sta prendendo forma progressivamente anche il campo partenti del Grand Slam di Tashkent, secondo torneo del World Tour 2026 di judo che si terrà da venerdì 27 gennaio a domenica 1° febbraio mettendo in palio un massimo di 1000 punti per il ranking mondiale.

Ad oggi, quando manca esattamente un mese al via dell’evento, tra i 163 atleti iscritti ci sono anche 20 italiani. L’entry list rimarrà aperta fino al 12 febbraio, quindi non va esclusa l’ipotesi che possano aggiungersi altri judoka azzurri al netto di eventuali forfait o rinunce. L’Italia potrebbe essere rappresentata nella capitale uzbeka da alcune stelle del judo tricolore come la plurimedagliata olimpica Odette Giuffrida nei -52 kg, la campionessa mondiale in carica Assunta Scutto nei -48 kg ed il campione d’Europa 2025 Christian Parlati nei -90 kg.

In campo maschile risultano iscritti al Grand Slam di Tashkent anche Andrea Carlino (60 kg), Elios Manzi e Valerio Accogli (66 kg), Giovanni Esposito e Leonardo Valeriani (73 kg), Manuel Parlati e Leonardo Casaglia (81 kg) e Gennaro Pirelli (100 kg), mentre nel settore femminile figurano nell’entry list Francesca Milani (48 kg), Gaia Stella (52 kg), Giulia Carnà e Michela Terranova (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin (70 kg), Erica Simonetti e Asya Tavano (+78 kg) oltre alle già citate Scutto e Giuffrida.