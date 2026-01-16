Judo, l’Italia mette nel mirino il Grand Slam di Parigi. Debutto stagionale per le stelle azzurre

Sarà il Grand Slam di Parigi ad aprire ufficialmente il World Tour di judo nel 2026, con la capitale francese che ospiterà uno dei tornei più prestigiosi del panorama internazionale sui tatami dell’Accor Arena di Bercy da sabato 7 a domenica 8 febbraio. La chiusura delle iscrizioni è prevista tra una settimana (il 23 gennaio), ma ad oggi sono già quasi 500 gli atleti presenti nell’entry list della manifestazione parigina.

Tra questi figurano anche 13 judoka italiani, che dovrebbero dunque effettuare il debutto stagionale proprio a Parigi in attesa di mettere nel mirino gli appuntamenti principali dell’anno come i Campionati d’Europa (16-19 aprile a Tbilisi) e soprattutto i Mondiali (4-11 ottobre) che assegneranno già punti importanti per il ranking olimpico verso Los Angeles 2028 (il periodo di qualificazione comincerà a giugno).

Attualmente sono iscritti al Grand Slam parigino le due campionesse iridate in carica Assunta Scutto (48 kg) e Alice Bellandi, che è anche la campionessa olimpica di Parigi 2024 nella -78 kg. Nell’entry list figurano anche altri big del movimento azzurro come Odette Giuffrida (52 kg), Manuel Lombardo (73 kg), Giovanni Esposito (73 kg) e Gennaro Pirelli (100 kg).

Il resto della truppa italiana è composto in questo momento da Andrea Carlino (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Tiziano Falcone (90 kg) in campo maschile e Francesca Milani (48 kg), Kenya Perna (52 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg) al femminile.