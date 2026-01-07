Judo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Saranno 372 (186 uomini e 186 donne) nel complesso i judoka che prenderanno parte ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il CIO ha ufficializzato infatti il sistema di qualificazione del judo per la prossima rassegna a cinque cerchi, conservando il numero di quote utilizzate a Parigi 2024 e non effettuando modifiche sostanziali al programma gare.

I quindici eventi con in palio le medaglie restano infatti i seguenti: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg maschili; -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg femminili ed infine la prova a squadre miste che includerà tre categorie maschili (-73 kg, -90 kg, +90 kg) e tre categorie femminili (-57 kg, -70 kg, +70 kg).

Ogni Paese può schierare al massimo un rappresentante in ciascuna categoria individuale. Gli Stati Uniti, che ospiteranno i Giochi, otterranno di diritto 14 quote (7 uomini e 7 donne), una per ogni evento individuale, oltre ovviamente alla certezza di partecipare al Team Event. 10 atleti verranno invitati alle Olimpiadi da una commissione tripartita, che si occuperà di assegnare degli slot riservati principalmente alle nazionali più piccole e meno competitive.

Tutti gli altri pass verranno stabiliti invece in base all’IJF World Ranking List che prenderà in considerazione i risultati ottenuti nei vari tornei internazionali dal 15 giugno 2026 al 12 giugno 2028. Un primo blocco di 238 atleti (119 per sesso) volerà direttamente a Los Angeles 2028 con la seguente procedura: i migliori 17 del ranking in ciascuna categoria di peso accederanno ai Giochi, considerando sempre un solo partecipante (il meglio piazzato in classifica) per ogni Paese nelle varie categorie. La quota è nominale ma, nel caso in cui due o più connazionali si trovassero in zona qualificazione per il medesimo evento, allora sarebbe il Comitato Olimpico Nazionale in questione a dover scegliere chi convocare per l’appuntamento a cinque cerchi.

104 posti aggiuntivi verranno assegnati poi sempre in base all’IJF World Ranking List, ma rispettando una specifica rappresentanza continentale ed indicando al massimo un singolo atleta per ogni Paese (tra quelli non ancora qualificati direttamente in una determinata categoria di peso) secondo il seguente schema:

Africa: 12 uomini e 12 donne

Europa: 13 uomini e 13 donne

Asia: 12 uomini e 12 donne

Oceania: 4 uomini e 4 donne

Americhe: 11 uomini e 11 donne

La procedura di assegnazione delle ultime 6 quote per Los Angeles 2028 è legata invece al Team Event. La qualificazione per la prova a squadre miste è garantita a tutti i Paesi capaci di schierare in California a livello individuale almeno un rappresentante nei seguenti blocchi di categorie: 48/52/57 kg, 57/63/70 kg, 70/-78/+78 kg femminili e 60/66/73 kg, 73/81/90 kg, 90/-100/+100 kg maschili. Per aumentare ulteriormente il numero delle formazioni impegnate nel Team Event olimpico, facendo riferimento al ranking mondiale di specialità, verrà poi distribuito uno slot extra (spendibile anche per la gara individuale) a sei Nazioni (almeno una per ogni continente) inizialmente escluse dalla prova a squadre perché in grado di occupare solo cinque dei sei slot previsti.