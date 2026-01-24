Josh Hoey leggendario! Crolla il record del mondo degli 800 dopo quasi trent’anni, staffilata storica a Boston

Josh Hoey ha confezionato uno show straripante sulla pista di Boston (USA), ha pennellato quattro giri da favola e ha siglato il nuovo record del mondo degli 800 metri in sala, ritoccando di diciassette centesimi uno dei primati internazionali più longevi del panorama al coperto. Il fuoriclasse statunitense ha corso in 1:42.50 di fronte al proprio pubblico, migliorando il celeberrimo 1:42.67 che il danese Wilson Kipketer stampò il 9 marzo 1997 a Parigi.

Dopo quasi ventinove anni e dopo essersi spinto fino a 1:43.24 undici mesi fa a New York, l’americano ha timbrato la prestazione da urlo e ha piantato la bandierina. Il Campione del Mondo indoor degli 800 metri ha sfruttato al meglio il lavoro della lepre Jaxson Hoey (suo fratello maggiore) nei primi due giri (24.62 e 50.02 i passaggi), poi è transitato ai 600 metri in 1:16.19 (25.99 in quella tornata) e ha chiuso con un forte 26.31 per raggiungere l’obiettivo prefissato alla vigilia.

Alle sue spalle si sono piazzati il polacco Filip Ostrowski (1:44.68, personale) e l’olandese Ryan Clarke (1:44.72, record nazionale). Si tratta del secondo record del mondo registrato in questa tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante), dopo che Hobbs Kessler si è esaltato sui 2000 metri ritoccando un primato di Kenenisa Bekele vecchio di 19 anni.