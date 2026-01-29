Italia-Turchia oggi, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo, dove è già sicuro del primo posto nel Gruppo C, affronterà nell’ultimo, ininfluente, match della prima fase la Turchia, già eliminata.

La sfida tra le azzurre e le anatoliche sarà la prima del programma, ed andrà in scena oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 10.00 italiane: l’Italia ha già vinto il girone e porterà con sé 3 punti alla seconda fase, mentre la Turchia è già ultima e giocherà per il nono posto ripartendo da quota zero.

Per il match tra Italia e Turchia degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE OGGI

Giovedì 29 gennaio – 3a giornata

Ore 10.00 Girone C: Italia-Turchia- Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play ed Eurovision Sport.

Diretta live testuale: OA Sport.