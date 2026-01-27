Italia-Polonia oggi, Europei calcio a 5 2026: orario, tv, programma, streaming

Vincere – o quantomeno non perdere – per continuare a perseguire l’obiettivo del passaggio del turno e dell’approdo ai quarti di finale. L’Italia del calcio a 5 torna in campo agli Europei, in un match nel quale dovrà far vedere tutta la sua fame, la sua tecnica e la sua organizzazione.

A Lubiana, in questo martedì 27 gennaio dalle ore 20.30, c’è da sfidare la Polonia, in uno dei due match che fanno parte del programma della seconda giornata del Gruppo D, di cui fanno parte anche Portogallo e Ungheria, che si incroceranno invece alle 17.30. Azzurri e biancorossi arrivano entrambi da un ko: 2-6 contro i lusitani per Musumeci e soci, sconfitta preventivabile al cospetto dei campioni in carica del torneo, 2-4 contro i magiari per Kaluza e compagni. In qualche modo va smossa la classifica cercando, almeno per impostazione iniziale, di fare bottino pieno.

La partita tra Italia e Polonia, valida come match della seconda giornata del Gruppo D della Europei 2026 di calcio a 5, andrà in scena martedì 27 gennaio alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia) a partire dalle ore 20.30. Non vi sarà copertura televisiva della gara, mentre sarà possibile seguire il match via streaming su RaiPlay Sport 1. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ITALIA-POLONIA OGGI EUROPEI CALCIO A 5 2026 IN TV

Martedì 27 gennaio

Ore 20:30 Italia vs Polonia alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia)

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1

Diretta testuale: OA Sport