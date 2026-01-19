Italia-Grecia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

Tornerà in acqua nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’Italia, inserita nel Gruppo F, affronterà, nella seconda giornata della seconda fase a gironi, la Grecia.

La sfida tra azzurri ed ellenici sarà la seconda del programma ed andrà in scena alle ore 18.00: le due compagini si giocheranno il primato nel raggruppamento, dato che sono in testa in coabitazione a quota 9 punti, avendo vinto tutti i match sin qui disputati tra prima e seconda fase.

Per il match tra Italia e Grecia, degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO OGGI

Seconda fase a gironi – Belgrado (Serbia)

Lunedì 19 gennaio – 2a giornata

18.00 Girone F: Italia-Grecia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: su Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurovision Sport.

Diretta live testuale: OA Sport.