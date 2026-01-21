Italia-Croazia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, tv, streaming

Sarà una sorta di quarto di finale mascherato quello che andrà in scena nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio, agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’Italia, inserita nel Gruppo F, affronterà, nell’ultima giornata della seconda fase a gironi, la Croazia.

La sfida tra azzurri e balcanici sarà la seconda del programma ed andrà in scena alle ore 18.00: le due compagini si giocheranno il secondo posto nel raggruppamento, dato che la Grecia ha già vinto il girone e sfiderà l’Ungheria in semifinale, mentre chi la spunterà oggi tra Italia e Croazia affronterà la Serbia nel penultimo atto.

Per il match tra Italia e Croazia, degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO OGGI

Seconda fase a gironi – Belgrado (Serbia)

Mercoledì 21 gennaio – 3a giornata

18.00 Girone F: Italia-Croazia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: su Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurovision Sport.

Diretta live testuale: OA Sport.