Golf, Justin Rose guida il The Farmers Insurance Open. Classifica corta in California

Al Farmers Insurance Open, torneo che si sta disputando in California, più precisamente sui fairway del Torrey Pines Golf Club (percorsi nord e sud) e che mette in palio 9,6 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup, guida la classifica il britannico Justin Rose. Il 45enne ha schiantato un primo giro in -10 (62 colpi) e ha staccato così lo statunitense Justin Lower fermo a -9. La classifica, tuttavia, è molto corta. Sono 13 i golfisti asserragliati nelle prime 10 posizioni (compresi i pari merito).

Rivede le posizioni alte della classifica anche il giapponese Hideki Matsuyama grazie ad uno score solido in -8 che lo proietta in T3 appaiato a Max Greyserman. Non stupisce, invece, il buon risultato di Maverick McNealy, che l’anno scorso ha dimostrato di essere particolarmente in forma e poter contendersi diversi titoli. L’americano si trova dopo le prima 18 buche a -7 insieme ad un gruppo composto dall’irlandese Seamus Power e dal tedesco Stephan Jaeger.

Da prestare molta attenzione soprattutto a due giocatori: Sahith Theegala e Jason day. Il primo ha già chiuso una top 10 in stagione (al The American Express la scorsa settimana) ed è in forma smagliante. Per lui, dopo il primo round, un’ottima T8 a -6. L’australiano, invece, lo scorso week end è arrivato secondo a pari merito e oggi si trova in T14 a -5. Sembra che il golfista nativo di Beaudesert stia finalmente ritrovando lo swing di una volta.

Sono 45, in totale, i giocatori che hanno girato sopra il par. Tra questi, brutta la prestazione fin qui dello svedese Alex Noren (T122 a +3), dello statunitense Akshay Bhatia (T134 a +4) e di Xander Schauffele e di Brooks Koepka che si ritrovano dopo 18 buche in +1 in T101.