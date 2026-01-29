F1, Mercedes va come un treno nel day-4 dei Test di Barcellona. Ferrari solida, problemi per McLaren e Aston Martin

Mercedes continua a dominare la scena al Montmelò e si conferma il punto di riferimento anche nella quarta giornata dei Test collettivi a porte chiuse di Barcellona per la Formula Uno verso il Mondiale 2026. La Casa della Stella a Tre Punte ha completato il suo shakedown catalano con una prova di forza impressionante a livello di velocità ma soprattutto sul fronte della consistenza, accumulando tanti chilometri e raccogliendo dati preziosi in vista dei primi Gran Premi dell’anno.

La W17, che ha già esaurito i tre giorni di attività (su cinque complessivi) a disposizione di ogni team in questa settimana di collaudi a porte chiuse, ha collezionato altri 168 passaggi nella giornata odierna dimostrandosi sicuramente affidabile. George Russell, impegnato nella sessione pomeridiana, ha firmato il miglior tempo assoluto dei Test catalani in 1’16″445 con gomme morbide precedendo di sei decimi il compagno di squadra.

In mattinata Kimi Antonelli aveva fermato infatti il cronometro in 1’17″081, effettuando diversi long-run per simulare la gestione della nuova power unit in gara senza particolari intoppi. Day-4 produttivo anche in casa Ferrari, che ha totalizzato 170 giri con Charles Leclerc al pomeriggio e Lewis Hamilton in mattinata. Il monegasco della Rossa si è inserito al terzo posto nella graduatoria di oggi in 1’18″223, mentre il veterano inglese non è andato oltre la sesta piazza con 1’18″654.

Piccolo campanello d’allarme per i campioni del mondo in carica della McLaren, che hanno perso tutta la sessione pomeridiana per un problema al sistema di alimentazione fermandosi ai 48 giri percorsi stamattina da Oscar Piastri (quarto in 1’18″419) sulla MCL40. Ad un’ora dal termine del programma odierno è arrivato finalmente il tanto atteso debutto dell’Aston Martin progettata da Adrian Newey, con al volante Lance Stroll. La AMR26, in versione total black al Montmelò (non avendo ancora presentato la livrea ufficiale), sembra una macchina radicale e con soluzioni innovative rispetto ai competitor anche se dopo pochi giri di installazione è arrivato il primo stop della pre-season per un problema tecnico.

CLASSIFICA DAY-4 TEST BARCELLONA F1 2026

1. George Russell (Mercedes) 1’16″445 78 giri

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1’17″081 90

3. Charles Leclerc (Ferrari) 1’18″223 83

4. Oscar Piastri (McLaren) 1’18″419 48

5. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1’18″451 47

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 1’18″654 87

7. Liam Lawson (Racing Bulls) 1’18″840 64

8. Sergio Perez (Cadillac) 1’21″024 66

9. Lance Stroll (Aston Martin) 1’46″404 5