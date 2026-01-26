F1, Isack Hadjar firma il miglior tempo nel day-1 dei test ‘segreti’ di Barcellona. Antonelli in evidenza, Ferrari in pista domani

Si è alzato il sipario sulla prima giornata di test pre-season di Formula 1 a porte chiuse andata in scena a Barcellona. Le prove animeranno il circuito catalano fino al 30 gennaio, anche se ogni team potrà scendere in pista per un massimo di tre giornate. Le undici scuderie presenti dovranno quindi pianificare il lavoro con estrema precisione. Del resto, trattandosi di monoposto completamente nuove, nate sotto il segno del nuovo regolamento tecnico, l’affidabilità rappresenta la priorità assoluta.

Sono state sette le squadre protagoniste del day-1 iberico: Mercedes, Alpine, Red Bull, Racing Bulls, Cadillac, Audi e Haas. La Ferrari farà il suo debutto sul tracciato spagnolo nella giornata di domani, mentre la McLaren è ancora alle prese con gli ultimi dubbi da sciogliere. L’Aston Martin, invece, sarà di scena al Montmeló giovedì 29 e venerdì 30 gennaio. Assente la Williams, rimasta in Inghilterra a causa di un ritardo nello sviluppo del progetto, conseguenza di alcuni inconvenienti emersi durante i crash-test.

A fine giornata, il miglior tempo è stato fatto segnare dal francese Isack Hadjar, nuovo pilota della Red Bull e compagno di squadra di Max Verstappen. Hadjar ha fermato il cronometro sull’1’18”159, precedendo la Mercedes del britannico George Russell (1’18”696) e l’Alpine dell’argentino Franco Colapinto (1’29”189). Quarta posizione per Kimi Antonelli che, al volante dell’altra Freccia d’Argento, ha girato esclusivamente al mattino: 56 tornate per lui e nessun problema particolare riscontrato sulla vettura.

A completare il quadro ci sono la Haas del francese Esteban Ocon, quinto in 1’21”301, la Racing Bull del neozelandese Liam Lawson, sesto in 1’21”513, quindi la Cadillac del finlandese Valtteri Bottas (1’24”651), l’Audi del brasiliano Gabriel Bortoleto (1’25”296) e l’altra Cadillac del messicano Sergio Perez (1’25”974), al rientro in Formula 1. Da segnalare, infine, le uscite di pista di Colapinto e Bortoleto.