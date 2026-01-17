Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara

Cala il sipario sui Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura, evento che oggi vedrà l’ultima giornata di competizioni con due segmenti come sempre importantissimi per ciò che concerne i colori azzurri. Sui ghiaccio di Sheffield assisteremo infatti alle prove del libero maschile e della free dance delle coppie di danza.

La tensione comincerà a salire a partire dalle ore 14.00 italiane, orario d’inizio del libero maschile, segmento in cui i fari saranno puntati su Matteo Rizzo e Daniel Grassl, rispettivamente quarto e quinto ma ad un passo dal podio, al momento occupato rispettivamente dal georgiano Nika Egadze e dai fratelli Alexander e Mikhail Selevko. Attenzione poi a Nikolaj Memola, attualmente decimo ma con buone chance di risalire la china in classifica.

Poi, alle 19:00 la rassegna continentale si concluderà con il libero della danza sul ghiaccio, dove cercheranno di fare il meglio possibile Charléne Guignard-Marco Fabbri, terzi dopo la rhythm dance alle spalle dei favoritissimi Laurence Fournier Beaudry e degli acclamati padroni di casa Lilah Fear-Lewis Gibson.

I Campionati Europei 2025 saranno trasmessi integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Per ciò che concerne la giornata odierna, l’evento sarà visibile in televisione su RAI SPORT+HD con una diretta parziale sia del libero maschile che della free dance femminile e trasmesso in contemporanea su RAI Play. OA Sport vi offrirà invece come di consueto la Diretta LIVE testuale dell’evento, per non perdersi neanche un minuto dello spettacolo del pattinaggio artistico.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Sabato 17 gennaio

14:00-17:52 Free program individuale maschile (in gara Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Nikolaj Memola)

19:00-22:52 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri, Manno-Roethlisberger)

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2026: ORDINE DI DISCESA IN PISTA (AGGIUNGERE UN’ORA DALL’ORARIO PRESENTE SUL DOCUMENTO)

FREE PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FREE DANCE DANZA SUL GHIACCIO

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA SECONDA GIORNATA IN TV

Diretta TV: dalle ore 14:45 RAI Sport+ HD (free program individuale maschile); dalle 20:15 RAI Sport+HD (free dance)

Diretta Streaming: integrale sulla piattaforma Discovery Plus; dalle 14:45 RAI Play (free program individuale maschile); dalle 20:15 RAI Play (free dance); dalle 13:25 Eurosport 2 (rhythm dance danza sul ghiaccio), disponibile previo abbonamento nelle piattaforme DAZN, Tim Vision e Prime Video. Dalle 19:25 Eurosport 2 (free dance), disponibile previo abbonamento nelle piattaforme DAZN, Tim Vision e Prime Video.

Diretta Live Testuale: OA Sport