Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 15 gennaio, tv, streaming, italiani in gara

Secondo giorno di competizioni all’Utilita Arena di Sheffield, impianto sportivo del Regno Unito teatro questa settimana dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico. In questo day-2 assisteremo a due segmenti di gara: lo short program individuale maschile e il free program delle coppie d’artistico.

L’ora X scatterà alle 14:00 italiane (le 13:00 in terra britannica) con una prova maschile particolarmente stuzzicante in chiave Italia. Le attenzioni saranno infatti rivolte su Daniel Grassl, uno dei più quotati – se non il più quotato visto quanto fatto in autunno – per la vittoria finale, complice anche l’assenza del principale contendente Adam Siao Him Fa. Fari puntati inoltre su Nikolaj Memola e Matteo Rizzo che, tra l’altro, si giocheranno anche lo spot per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tutti e tre si sono attestati almeno una volta sul podio in una rassegna continentale. E tutti, in un modo o nell’altro, ci possono arrivare anche questa volta. Chi temere? Senza dubbio il georgiano Nika Egadze, competitivo quanto incostante esattamente come il transalpino Kevin Aymoz, il detentore del titolo Lukas Britschgi dalla Svizzera oltre che l’estone Alexander Selevko.

Poi, a partire dalle 20:00, sarà la volta del libero dedicato alle coppie, dove saranno costretti alla rincorsa Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, purtroppo dopo il settimo poso del corto molto lontani da un podio occupato dai georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, da Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin e da Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko.

I Campionati Europei 2025 saranno trasmessi integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Per ciò che concerne la giornata odierna, l’evento sarà visibile in televisione su RAI SPORT+HD con una diretta parziale sia dello short program dedicato all’individuale maschile che del free delle coppie, trasmesso in contemporanea su RAI Play. OA Sport vi offrirà invece come di consueto la Diretta LIVE testuale dell’evento, per non perdersi neanche un minuto dello spettacolo del pattinaggio artistico.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Giovedì 15 gennaio

14:00-19:00 Short program individuale maschile (in gara Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Nikolaj Memola)

20:00-23:00 Free program coppie d’artistico (in gara Ghilardi-Ambrosini, Caldara-Maglio)

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2026: ORDINE DI DISCESA IN PISTA (AGGIUNGERE UN’ORA DALL’ORARIO PRESENTE SUL DOCUMENTO)

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FREE PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA SECONDA GIORNATA IN TV

Diretta TV: dalle ore 16:30 RAI Sport+ HD (short program individuale maschile); dalle 20:40 RAI Sport+HD (free program coppie d’artistico)

Diretta Streaming: integrale sulla piattaforma Discovery Plus; dalle 16:30 RAI Play (short program individuale maschile); dalle 20:40 RAI Play (free program coppie d’artistico); dalle 15:55 Eurosport 2 (short program individuale maschile), disponibile previo abbonamento nelle piattaforme DAZN, Tim Vision e Prime Video. Dalle 19:55 Eurosport 2 (free program coppie d’artistico), disponibile previo abbonamento nelle piattaforme DAZN, Tim Vision e Prime Video.

Diretta Live Testuale: OA Sport