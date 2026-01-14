Europei pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 14 gennaio, streaming, italiani in gara

Il countdown è terminato. Oggi, mercoledì 14 gennaio, cominciano finalmente i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest’anno in scena sul ghiaccio dell’Utilita Arena di Sheffield. Per il day-1 di competizioni è previsto lo svolgimento dello short program della specialità coppie ed individuale femminile.

LA DIRETTA LIVE DEL CORTO DELLE COPPIE D’ARTISTICO AGLI EUROPEI DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.00

L’inizio delle ostilità è fissato per le 14:00 italiane (le 13:00 in terra britannica), momento in cui scenderanno in pista i binomi delle coppie d’artistico. Tra i protagonisti più attesi figurano certamente i detentori del titolo Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, oltre che i georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava e gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko. L’Italia si giocherà invece le sue chance con Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, motivati ad ottenere la terza medaglia continentale della carriera. Presenti inoltre anche Irma Caldara-Riccardo Maglio, mentre i grandi attesi Sara Conti e Niccolò Macii non saranno della partita a causa di un risentimento fisico accusato dalla dama.

Successivamente, alle ore 18:00, sarà invece la volta delle donne, segmento in cui la protagonista in chiave Italia sarà Lara Naki Gutmann, reduce da un periodo autunnale semplicemente magistrale, in cui è scollinata più volte ben al di là della soglia dei 200 punti. La trentina ha le carte in regola per provare il blitz al podio, ma dovrà fare i conti con una serie di rivali – fatta eccezione per la favorita Anastasia Gubanova – molto competitive anche se da poco tornate a pieno regime dopo un periodo di stop. Stiamo parlando delle due belga Loena Hendrickx e Nina Pinzarrone, della svizzera Kimmy Repond e dell’estone detentrice del titolo Niina Petrokina. Occhio infine alle altre due azzurre Anna Pezzetta e Sarina Joos, entrambe con l’ambizione di arrivare quanto più in alto possibile.

I Campionati Europei 2025 saranno trasmessi integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Per ciò che concerne la giornata odierna, l’evento sarà visibile in televisione su RAI SPORT+HD con una diretta parziale dello short program dedicato alle coppie d’artistico, e con una differita notturna per lo short femminile, che sarà invece disponibile in diretta streaming su Rai Play Sport 1. OA Sport vi offrirà invece la Diretta LIVE testuale dell’evento, per non perdersi neanche un minuto dello spettacolo del pattinaggio artistico.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Mercoledì 14 gennaio

14:00-17:00 Short program coppie d’artistico (in gara Ghilardi-Ambrosini, Caldara-Maglio)

17:15-17:45 Cerimonia d’Apertura

18:00-23:00 Short program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann, Sarina Joos, Anna Pezzetta)

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2026: ORDINE DI DISCESA IN PISTA (AGGIUNGERE UN’ORA DALL’ORARIO PRESENTE SUL DOCUMENTO)

SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA PRIMA GIORNATA IN TV

Diretta TV: dalle ore 15:10 RAI Sport+ HD (short program coppie d’artistico); dalle 00:00 RAI Sport+HD (differita short program femminile).

Diretta Streaming: integrale sulla piattaforma Discovery Plus; dalle 15:10 RAI Play (short program coppie d’artistico); dalle 21:00 su RAI Play Sport 1 (short program individuale femminile); dalle 17:55 Eurosport 2 (short program individuale femminile), disponibile previo abbonamento nelle piattaforme DAZN, Tim Vision e Prime Video.

Diretta Live Testuale: OA Sport