Europei pallanuoto femminile 2026: le favorite. Speranze olandesi, assalto greco

La rassegna maschile volge al termine e nella serata odierna deciderà la vincitrice del torneo, ma è già tempo di voltare pagina. Tutto è pronto infatti per l’inizio degli Europei di pallanuoto femminile, competizione che prenderà il via domani a Funchal, in Portogallo, e si concluderà il prossimo 5 febbraio. Si prospetta un torneo equilibrato con diverse squadre in grado di potersi giocare la vittoria.

Così come successo in campo maschile, la European Aquatics ha deciso di modificare la formula del torneo. Al termine della prima fase non si disputeranno infatti i quarti di finale, ma le prime due di ciascun raggruppamento andranno a formare altri due gironi portando in eredità i risultati di quelli iniziali. Le prime due classificate delle pool della seconda fase andranno poi a sfidarsi nelle semifinali incrociate.

L’Olanda, detentrice del titolo, si presenta ai nastri di partenza del torneo con un gruppo rinnovato e ringiovanito: le sorelle Rogge e Maxine Schaap della Sis Roma sono il collante di esperienza che dovrà consentire alle compagne più giovani di esprimersi nel migliore dei modi e provare ad arrivare fino in fondo.

La Grecia di Pavlidis, dopo il trionfo nella rassegna iridata di Singapore, cerca di confermarsi ai massimi livelli con una squadra che trova i suoi punti di riferimento nelle due sorelle Plevritou e si augura che le giocatrici di talento esplose nell’ultimo Mondiale possano portare fino in fondo il proprio processo di maturazione regalare un nuovo trionfo.

Impossibile non considerare nel novero delle candidate alla vittoria finale Spagna e Ungheria. Le iberiche puntano su un blocco collaudato nel quale stanno gradualmente portando a termine il processo di ricambio generazionale: Crespi, Camus, Prats e le sorelle Ruiz i punti di riferimento della squadra. L’Ungheria chiede un nuovo sacrificio alle sue veterane: capitan Keszthely, Garda, Rybanska e Leimeter devono ancora accompagnare i prospetti che garantiranno un futuro vincente alla squadra.