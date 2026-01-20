Errani/Paolini senza problemi nella prima a Melbourne. Esordio sul velluto per le azzurre

Buona la prima per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre vivono un esordio abbastanza agevole agli Australian Open 2026, superando la coppia composta dalla britannica Maia Lumsden e dalla cinese Tang Qianhui in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e diciannove minuti di gioco. Tutto davvero molto agevole per Errani/Paolini, che ora affronteranno al secondo turno la vincente del match tra le giapponesi Kobori/Shimizu e le australiane Birrell/Gibson.

Un primo match dunque decisamente semplice per le campionesse olimpiche, che non hanno ottenuto molto quando hanno servito la prima (57% di punti vinti), mentre decisamente meglio con la seconda (65%). Disastroso, invece, il rendimento con la seconda da parte di Lumsden/Tang, che hanno vinto appena il 29% dei punti con questo colpo.

Subito break in avvio da parte delle azzurre, che strappano il servizio alle avversarie nel secondo game. In quello successivo, però, con Errani in battuta la coppia italiana manca per svariate volte la possibilità di portarsi sul 3-0 e alla fine, alla quarta palla del controbreak concessa, Lumsden riesce a trovare il rovescio vincente. Nel sesto gioco, però, Errani/Paolini si riportano avanti nel set, togliendo ancora la battuta alle avversarie, con Lumsden che regala il turno di servizio con un doppio fallo. Il set scivola così nelle mani delle italiane per 6-3.

Sulla scia del set vinto, la coppia italiana scappa subito via nella seconda frazione. Break in apertura e poi replicato successivamente nel terzo game, con Errani/Paolini che dominano e strappano a zero il servizio. Lumsden/Tang riescono a recuperare uno dei due break di svantaggio nel quarto gioco, ma subito dopo la cinese perde anche lei la battuta a zero. Avanti 4-1 le azzurre non si voltano più indietro e vanno a chiudere sul 6-2, staccando il biglietto per il prossimo turno.