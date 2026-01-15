Basket
Dubai Basketball-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming
La Virtus Bologna vola negli Emirati Arabi Uniti per sfidare il Dubai Basketball in Eurolega, scendendo in campo oggi giovedì 15 gennaio alle 17:00 ora italiana per la ventiduesima giornata della regular season 2025-2026.
Le V-nere vogliono reagire immediatamente dopo il ko esterno di venerdì sera contro il Panathinaikos Atene (84-71), con i bolognesi che si trovano in dodicesima posizione grazie a un record di 10-11 finora. Serviranno ancora i punti pesanti di Carsen Edwards, con Saliou Niang e Matt Morgan a dare man forte nel pitturato ma anche dal perimetro.
Dubai Basketball si presenta al match odierno dopo il convincente successo casalingo contro i campioni in carica del Fenerbahce Istanbul (92-81), trascinati dai 22 punti di McKinley Wright e dai 20 punti di Kenan Kamenjas. Sfida particolare per l’ex di turno Awudu Abass, con la squadra degli Emirati Arabi che vuole riscattare anche la battuta d’arresto dell’andata (79-78).
Palla a due che verrà alzata quest’oggi alla Coca-Cola Arena di Dubai (Emirati Arabi Uniti) alle 17:00 ora italiana – le 20:00 secondo il fuso orario della metropoli mediorientale. Diretta TV disponibile su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti per non farvi perdere davvero nulla.
CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026 OGGI
Giovedì 15 gennaio
Ore 17:00 Dubai Basketball-Virtus Olidata Bologna – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201) e su Sky Sport Basket (Canale 205)
PROGRAMMA DUBAI-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Basket (Canale 205)
Diretta streaming: SkyGO, Now TV
Diretta Live testuale: OA Sport