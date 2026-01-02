Dove vedere in tv Van der Poel oggi, Exact cross Mol 2026: orario, programma, streaming

Prosegue senza soluzione di continuità la stagione 2025-2026 di ciclocross. Appena 24 ore dopo lo X20 di Baal oggi, venerdì 2 gennaio, si svolgerà la quinta tappa del circuito Exact Cross, in programma ovviamente in Belgio, precisamente in quel di Mol. Inutile dire che i fari saranno puntati sempre su di lui: Mathieu Van der Poel.

Ricordiamo che il corridore olandese (ieri arrivato alla sesto successo stagionale) nell’ultima edizione si è imposto senza patema alcuno, trovando una vittoria (la seconda consecutiva considerando anche il trionfo del 2024) in solitaria. L’obiettivo per lui sarà ovviamente quello di riconfermarsi destreggiandosi tra l’ostica sabbia del circuito di Zilvermeer. Tra gli outisder figurano Toon Aerts, Niels Vandeputte, Wout Van Aert e Joran Wyesure, tra gli italiani spiccani invece Gabriele Spadoni, Marco Marzani e Daniele Braidot

Il percorso, molto amato dagli appassionati, si distende intorno alla larga (ed iconica) sabbia della località belga, costringendo i ciclisti ad affrontare un tracciato impegnativo con lunghe distese sabbiose che mettono a dura prova non solo le abilità tecniche, ma anche quelle di forza e di resistenza.

La prova valida per il circuito Exact cross 2025-2026 di oggi pianificata in quel di Mol sarà visibile integralmente sulla piattaforma Discovery+, sia per ciò che concerne la categoria maschile che per quella femminile. Prevista anche un trasmissione su Eurosport 1. OA Sport vi offirà invece la DIRETTA LIVE testuale della gara maschile Di seguito tutti i dettagli.

PROGRAMMA EXACT CROSS MOL 2025

Venerdì 2 gennaio

13:45 Gara Elite Donne

15:00 Gara Elite Uomini

EXACT CROSS MOL 2025: DOVE VEDERE L’EVENTO IN TV

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+, Eurosport 1

Diretta testuale: OA Sport