Dove vedere in tv Sinner-Shelton oggi, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Nel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis verranno completati i quarti di finale oggi, mercoledì 28 gennaio: Jannik Sinner, accreditato della seconda testa di serie, affronterà lo statunitense Ben Shelton, numero 8 del seeding.

Il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton andrà in scena sulla Rod Laver Arena, e sarà il quarto di giornata, giocandosi nel corso della serale: la sfida tra l’italiano e lo statunitense avrà inizio in ogni caso non prima delle 9.00 ora italiana.

La diretta tv del match dei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro dell’italiana sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN OGGI

Mercoledì 28 gennaio

Rod Laver Arena

Dall’1.30 ora italiana

Elena Rybakina (Kazakistan, 5) – Iga Swiatek (Polonia, 2)

Non prima delle 3.00 ora italiana

Jessica Pegula (Stati Uniti, 6)-Amanda Anisimova (Stati Uniti, 4)

Non prima delle 4.30 ora italiana

Lorenzo Musetti (Italia, 5) – Novak Djokovic (Serbia, 4)

Non prima delle 9.00 ora italiana

Jannik Sinner (Italia, 2) – Ben Shelton (Stati Uniti, 8)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.