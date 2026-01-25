Dove vedere in tv la Superlega 2026 di volley oggi: orari partite 25 gennaio, canali, streaming

La 18ª giornata di Superlega si presenta come uno dei momenti decisivi nella corsa al vertice, con una serie di incroci destinati a pesare in modo concreto sugli assetti della classifica. Il turno propone subito un big match come Perugia–Trento, affiancato da sfide ad alta tensione in chiave playoff e da confronti diretti che possono ridisegnare anche la lotta per la salvezza.

Il piatto forte del weekend è senza dubbio la sfida tra Sir Susa Scai Perugia e Itas Trentino, in programma domenica alle 18.00 al Pala Barton Energy. Perugia arriva all’appuntamento da capolista con 44 punti e con il morale alto dopo aver battuto 3-0 il Berlin Recycling Volleys in Champions League, confermando solidità, profondità di roster e continuità di rendimento. In campionato i Block Devils sono reduci dal successo esterno a Civitanova, un 3-1 che ha ulteriormente rafforzato la loro leadership. Trento, terza a quota 39, si presenta invece dopo una settimana più complicata: il ko per 3-0 sul campo dello Ziraat Bankasi Ankara in Champions ha lasciato qualche scoria, ma la squadra di Mendez resta una delle più complete del torneo, come dimostrato dal netto 3-0 inflitto a Milano nell’ultimo turno di Superlega. Il confronto diretto vale molto più dei tre punti: Perugia può provare ad allungare ulteriormente in vetta, Trento ha bisogno di una risposta forte per restare agganciata al treno di testa e rilanciarsi in vista del finale di stagione.

Domenica alle 16.00 l’attenzione si sposta sull’Allianz Cloud per Allianz Milano–Cucine Lube Civitanova, altro incrocio di alto profilo. Milano, settima con 26 punti, cerca continuità dopo una fase complicata e arriva alla gara dopo la sconfitta di Trento in campionato, ma con buone sensazioni europee grazie al successo esterno in Challenge Cup contro la Crvena Zvezda. Civitanova, sesta a quota 31, si presenta invece forte del 3-0 ottenuto a Varsavia in Champions League, una vittoria che ha restituito fiducia e confermato la crescita del gruppo di Medei, nonostante il recente ko interno con Perugia. È una partita che può indirizzare in modo significativo la corsa alle prime sei posizioni, con entrambe le squadre chiamate a trovare il giusto equilibrio tra aggressività e gestione dei momenti delicati.

Il programma della domenica alle 18.00 propone anche Cisterna Volley–Rana Verona, gara che mette di fronte ambizioni molto diverse. Verona, seconda in classifica con 42 punti, arriva dal netto 3-0 su Cuneo e vuole proseguire la propria corsa ai vertici, mentre Cisterna, penultima a quota 11, è alla ricerca di punti pesanti dopo la sconfitta al tie-break contro Padova. Sulla carta il divario è netto, ma la pressione della classifica e il fattore campo potrebbero rendere la sfida più insidiosa del previsto. Sempre alle 18.00 spazio a Yuasa Battery Grottazzolina–Sonepar Padova, confronto diretto nella parte bassa della graduatoria. Padova ha ritrovato fiducia grazie al successo sofferto contro Cisterna, mentre Grottazzolina cerca risposte dopo il ko di Piacenza. Per i marchigiani potrebbe trattarsi dell’ultimo treno per la permanenza nella massima serie. Chiude il quadro MA Acqua S.Bernardo Cuneo–Vero Volley Monza, altra sfida delicata a cavallo tra zona salvezza e playoff. Monza, reduce dal convincente 3-0 su Modena, vuole dare continuità ai segnali positivi, mentre Cuneo è chiamata a reagire dopo la sconfitta di Verona per non restare invischiata nelle ultime posizioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di domenica 25 gennaio della 18ma giornata della Superlega maschile.

CALENDARIO SUPERLEGA MASCHILE VOLLEY OGGI

Domenica 25 gennaio

Ore 16.00 – Allianz Milano vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 18.00 – Sir Susa Scai Perugia vs Itas Trentino – Diretta tv su RaiSport Hd (inizio gara su RaiPlay) e streaming su VBTV e Rai Play

Ore 18.00 – Cisterna Volley vs Rana Verona – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Yuasa Battery Grottazzolina vs Sonepar Padova – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 18.00 – MA Acqua S.Bernardo Cuneo vs Vero Volley Monza – Diretta streaming su VBTV