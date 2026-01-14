Dove vedere in tv la Superlega 2026 di volley oggi: orari partite 14 gennaio, canali, streaming

La 16ª giornata della SuperLega Credem Banca rappresenta uno snodo centrale della regular season e arriva in un momento in cui la classifica inizia a pesare non solo in termini di punti, ma anche di inerzia psicologica. Il turno infrasettimanale distribuito tra mercoledì e giovedì mette sul piatto sfide di alto profilo, incroci diretti e partite che possono incidere in maniera concreta sulla corsa ai play off e sulla sempre più serrata lotta per la salvezza.

Il match clou è senza discussione quello del PalaSport G. Panini, dove Valsa Group Modena ospita Itas Trentino. Una classica del volley italiano che arriva pochi giorni dopo due risultati molto significativi per entrambe. Modena è reduce dalla sconfitta per 3-1 a Perugia, maturata al termine di una gara combattuta e intensa, nella quale i canarini hanno dimostrato di potersela giocare alla pari per lunghi tratti. I 19 punti di Porro, i 16 di Buchegger e i 13 di Davyskiba non sono bastati per strappare punti alla capolista, ma la prestazione ha confermato la crescita della squadra di Giuliani, soprattutto sul piano offensivo. A pesare sono stati alcuni passaggi a vuoto nei finali di set e una gestione meno lucida dei momenti chiave. Situazione diversa, ma altrettanto delicata, per Trento, reduce dal ko interno al tie break contro Verona. I dolomitici avevano messo le mani sulla partita vincendo i primi due set, trascinati da Faure e Michieletto, entrambi a quota 15 punti, e da una buona presenza a muro. La rimonta subita, però, ha lasciato scorie evidenti, soprattutto dal punto di vista mentale. Il confronto di Modena diventa quindi un banco di prova cruciale: per Trento serve una risposta immediata per restare agganciata al vertice, per Modena l’occasione di certificare definitivamente le proprie ambizioni.

Alle spalle del big match, grande attesa per il derby veneto tra Rana Verona e Sonepar Padova. Verona arriva al Pala AGSM AIM con entusiasmo e fiducia dopo l’impresa di Trento, firmata da uno straordinario Keita, MVP con 29 punti. I gialloblù sono secondi in classifica e non possono permettersi rallentamenti. Padova, invece, è reduce dal 3-0 subito a Civitanova e continua a faticare sul piano della continuità, con una classifica che resta preoccupante. Sfida di grande interesse anche all’Allianz Cloud, dove Allianz Milano ospita Gas Sales Bluenergy Piacenza. Milano arriva dal successo per 3-1 su Cisterna, costruito grazie ai 23 punti di Reggers e ai 19 di Recine, mentre Piacenza è reduce dal netto 3-0 su Monza, con Bovolenta MVP grazie ai suoi 16 punti. Due squadre vicine in classifica, entrambe alla ricerca di continuità e punti pesanti per consolidare la zona playoff.

In vetta alla graduatoria resta Sir Susa Scai Perugia, chiamata a una trasferta insidiosa sul campo della MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Gli umbri arrivano dal successo su Modena che ha rafforzato il primato, ma Cuneo ha mostrato segnali di vitalità battendo Grottazzolina per 3-0, con Zaytsev top scorer e Sala MVP. Per Perugia servirà massima attenzione per evitare sorprese. Completa il programma di mercoledì la sfida tra Yuasa Battery Grottazzolina e Cucine Lube Civitanova. La Lube è reduce dal convincente successo su Padova, con Nikolov top scorer a quota 16, e punta a restare agganciata alla zona alta. Grottazzolina, ultima in classifica, è chiamata a un’altra prova di orgoglio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di mercoledì 14 gennaio della 16ma giornata della Superlega maschile.

Mercoledì 14 gennaio

Ore 19.30 – Allianz Milano vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 – Rana Verona vs Sonepar Padova – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 – Valsa Group Modena vs Itas Trentino – Diretta tv su Rai Sport e streaming su VBTV

Ore 20.30 – Yuasa Battery Grottazzolina vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – MA Acqua S.Bernardo Cuneo vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta streaming su DAZN e VBTV