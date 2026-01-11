Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi: orari partite 11 gennaio, programma, streaming

La 19ª giornata della Serie A1 femminile, sesta del girone di ritorno, si inserisce in una fase della stagione carica di significati e di incroci delicati, subito dopo una settimana europea che ha restituito all’Italia sensazioni contrastanti. Tra successi importanti e sconfitte pesanti, il campionato torna protagonista con un turno che mette in vetrina sfide di altissimo profilo e partite chiave anche nella corsa salvezza, in un contesto di classifica sempre più definito ma tutt’altro che statico.

Il programma offre subito due confronti di grande richiamo, a partire da Reale Mutua Fenera Chieri ’76–Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, uno scontro che vale come cartina di tornasole per le ambizioni delle piemontesi e come ulteriore test di gestione per la capolista. Chieri arriva a questo appuntamento da terza forza del torneo, con 40 punti e un percorso che ha confermato crescita, solidità e maturità. Il successo europeo al tie-break contro Nancy ha mostrato una squadra capace di reggere pressione e stanchezza, qualità già emerse anche nella sofferta vittoria di Bergamo. Di fronte, però, c’è una Conegliano che continua a imporre un ritmo difficilmente sostenibile per chiunque: 49 punti in classifica, successo in Champions a Łódź e affermazione su Novara in campionato raccontano di una squadra che sa alternare controllo e accelerazioni improvvise, mantenendo un livello di rendimento altissimo. Per Chieri è una sfida che misura ambizioni e distanza dal vertice assoluto, per Conegliano un ulteriore esercizio di autorità nella gestione di un primato sempre più solido.

Non meno carica di contenuti è Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio–Savino Del Bene Scandicci, gara che mette a confronto due squadre con stati d’animo opposti. Scandicci, seconda con 46 punti, arriva da una settimana europea difficile, segnata dalla sconfitta interna contro il VakifBank, ma resta una delle formazioni più complete del campionato. Il netto successo su San Giovanni in Marignano ha dimostrato la capacità delle toscane di reagire immediatamente, ritrovando equilibrio e incisività. Busto Arsizio, invece, vive una stagione più tormentata: il 3-0 subito a Vallefoglia ha evidenziato difficoltà nella gestione dei momenti decisivi, ma la gara casalinga contro una big rappresenta un’occasione per ritrovare compattezza, fiducia e punti preziosi in una zona di classifica ancora molto corta.

Alle spalle dei riflettori principali, il turno propone comunque partite di grande interesse. Numia Vero Volley Milano, quarta a quota 40, torna davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta europea sul campo dell’Eczacıbaşı, chiamata a ritrovare certezze emotive oltre che tecniche. L’avversaria è una Bartoccini-Mc Restauri Perugia profondamente cambiata in settimana: la società umbra ha scelto di voltare pagina, affidando la squadra a Micoli dopo l’esonero di Giovi e risolvendo il contratto con Williams, in attesa dell’arrivo di Malual dal Monviso. Perugia, ultima in classifica e reduce dalla sconfitta con Cuneo, arriva a Monza con l’obiettivo di mostrare segnali di identità e reazione, mentre Milano resta favorita ma non può permettersi cali di attenzione.

Grande peso specifico ha anche Il Bisonte Firenze–Honda Cuneo Granda Volley, scontro diretto che vale moltissimo in ottica salvezza. Firenze arriva rinfrancata dal successo esterno contro Monviso, mentre Cuneo è reduce dal colpo di Perugia, risultati che hanno riacceso speranze e fiducia per entrambe. Completa il quadro Bergamo–Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, confronto tra due squadre in buona salute. Vallefoglia continua a crescere, forte di una settimana perfetta tra Challenge Cup e campionato, mentre Bergamo, pur più indietro in classifica, ha dimostrato contro Chieri di poter competere ad alto livello. Una partita che promette equilibrio, intensità e contenuti tecnici, in un turno che, nel suo complesso, può lasciare tracce profonde nella stagione della Serie A1 femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide domenicali della 19ma giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Domenica 11 gennaio

Ore 16.00 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 17.00 – Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 17.00 – Numia Vero Volley Milano vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 – Il Bisonte Firenze vs Honda Cuneo Granda Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 – Bergamo vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV