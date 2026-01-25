Dove vedere in tv Italia-Croazia, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streaming

L’attesa è terminata, si entra finalmente in vasca e si inizia a fare sul serio. Parte la caccia al titolo continentale. Nella prima giornata del girone C degli Europei di pallanuoto femminile l’Italia affronta a Funchal la Croazia, fischio di inizio previsto domani alle 14:45.

Il Setterosa si presenta ai nastri di partenza della competizione con la voglia di puntare ad uno dei gradini di quel podio centrato a Spalato 2022 con una squadra che ha confermato undici elementi su quindici della formazione schierata a Singapore e ha ritrovato le veterane Tabani e Marletta.

Doveroso ricordare che, così come successo in campo maschile, la European Aquatics ha modificato la formula del torneo. Al termine della prima fase le prime due di ciascun girone formeranno altri due gruppi da quattro, al termine dei quali le prime due di ciascuna pool approderanno in semifinale. Dal possibile incrocio con Grecia e Francia passeranno, ragionevolmente, le possibilità dell’Italia di arrivare tra le prime quattro.

L’incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei 2026 di pallanuoto, sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport HD. La diretta streaming sarà garantita da RaiPlay e da Eurovisionsport.com (visione fruibile gratuitamente previa registrazione). OA Sport vi fornirà la diretta testuale del match con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO ITALIA-CROAZIA EUROPEI PALLANUOTO 2026

Lunedì 26 Gennaio

14.45 Prima fase fase-Girone C: Italia-Croazia diretta tv RaiSport HD

