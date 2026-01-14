Biathlon
Dove vedere in tv il biathlon oggi, Staffetta femminile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming
Oggi, mercoledì 14 gennaio, va in scena la prima giornata di gare della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. A Ruhpolding (Germania), storica tappa tedesca del circuito, è in programma la staffetta femminile, con partenza fissata alle ore 14:30.
La gara inaugura il lungo fine settimana bavarese e propone la classica prova a squadre: quattro frazioni da 6 km, ciascuna con due passaggi al poligono (uno a terra e uno in piedi). Ogni atleta avrà a disposizione tre ricariche per serie; eventuali bersagli mancati oltre le ricariche comporteranno giri di penalità. Dopo l’assenza nel weekend di Oberhof, tornano in gara le due stelle del biathlon italiano: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, punti di riferimento del quartetto azzurro.
Le due azzurre avevano scelto, di comune accordo con lo staff tecnico, di dare priorità a un miniciclo di lavoro personalizzato. Wierer si è allenata a Lavazé dal 6 al 10 gennaio insieme al tecnico Pietro Dutto, mentre Vittozzi ha svolto la preparazione in Val Ridanna nello stesso periodo, seguita dagli allenatori Alexander Inderst ed Edoardo Mezzaro. Il resto del quartetto tricolore sarà completato da Hannah Auchentaller in prima frazione e da Michela Carrara in terza. Assente Rebecca Passler per mali di stagione.
La staffetta femminile di Ruhpolding (Germania), gara inaugurale della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, sarà trasmessa quest’oggi dalle 14:30 solo in diretta streaming da Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e da Eurovision Sport. Non è prevista la copertura televisiva. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova.
DOVE VEDERE IL BIATHLON IN TV OGGI
Mercoledì 14 gennaio
Ore 14.30 Staffetta femminile a Ruhpolding (Germania)
PROGRAMMA STAFFETTA FEMMINILE RUHPOLDING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST STAFFETTA FEMMINILE RUHPOLDING
FRA – FRANCIA
1-1 r JEANMONNOT Lou
1-2 g MICHELON Oceane
1-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine
1-4 b SIMON Julia
2 SWE – SWEZIA
2-1 r SKOTTHEIM Johanna
2-2 g GESTBLOM Linn
2-3 y OEBERG Elvira
2-4 b OEBERG Hanna
3 NOR – NORVEGIA
3-1 r JOHANSEN Marthe Krakstad
3-2 g ARNEKLEIV Juni
3-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad
3-4 b KIRKEEIDE Maren
4 GER – GERMANIA
4-1 r VOIGT Vanessa
4-2 g TANNHEIMER Julia
4-3 y HETTICH-WALZ Janina
4-4 b PREUSS Franziska
5 FIN – FINLANDIA
5-1 r HAMALAINEN Inka
5-2 g LEINAMO Sonja
5-3 y LEHTONEN Venla
5-4 b MINKKINEN Suvi
6 ITA – ITALIA
6-1 r AUCHENTALLER Hannah
6-2 g WIERER Dorothea
6-3 y CARRARA Michela
6-4 b VITTOZZI Lisa
7 CZE – CECHIA
7-1 r JISLOVA Jessica
7-2 g CHARVATOVA Lucie
7-3 y VOBORNIKOVA Tereza
7-4 b VINKLARKOVA Tereza
8 AUT – AUSTRIA
8-1 r GANDLER Anna
8-2 g HAUSER Lisa Theresa
8-3 y ANDEXER Anna
8-4 b JUPPE Anna
9 SVK – SLOVACCHIA
9-1 r REMENOVA Zuzana
9-2 g KUZMINA Anastasiya
9-3 y REMENOVA Maria
9-4 b BATOVSKA FIALKOVA Paulina
10 SUI – SVIZZERA
10-1 r MEIER Lea
10-2 g BASERGA Amy
10-3 y GASPARIN Aita
10-4 b HAECKI-GROSS Lena
11 USA – USA
11-1 r IRWIN Deedra
11-2 g REID Joanne
11-3 y ANDERSON Luci
11-4 b FREED Margie
12 POL – POLONIA
12-1 r HOJNISZ-STAREGA Monika
12-2 g ZUK Kamila
12-3 y SIDOROWICZ Natalia
12-4 b JAKIELA Joanna
13 SLO – SLOVENIA
13-1 r REPINC Lena
13-2 g LAMPIC Anamarija
13-3 y KLEMENCIC Polona
13-4 b KLEMENCIC Ziva
14 BUL – BULGARIA
14-1 r DIMITROVA Valentina
14-2 g TODOROVA Milena
14-3 y ZDRAVKOVA Maria
14-4 b HRISTOVA Lora
15 UKR – UCRAINA
15-1 r DMYTRENKO Khrystyna
15-2 g CHALYK Daryna
15-3 y DMYTRENKO Valeriia
15-4 b HORODNA Olena
16 LAT – LETTONIA
16-1 r BULINA Sanita
16-2 g BENDIKA Baiba
16-3 y SABULE Annija
16-4 b BULINA Sandra
17 EST – ESTONIA
17-1 r KUELM Susan
17-2 g ERMITS Regina
17-3 y TALIHAERM Johanna
17-4 b RAJANDO Emma Roberta
18 CAN – CANADA
18-1 r ROUSSEAU Shilo
18-2 g PARADIS Pascale
18-3 y PEIFFER Benita
18-4 b MOSER Nadia
19 KAZ – KAZAKHSTAN
19-1 r GENEVA Milana
19-2 g KLIMINA Darya
19-3 y YEGOROVA Polina
19-4 b SKRIPKINA Alina