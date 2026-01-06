Domen Prevc vince la 74ma Tournée dei 4 Trampolini! Tschofenig si prende l’ultima tappa

Domen Prevc completa l’opera e vince per dispersione la 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini, confermandosi il dominatore assoluto dell’inverno in attesa dei Giochi Olimpici. Il 26enne nativo di Kranj diventa così il terzo sloveno a conquistare l’Aquila d’Oro dopo Primoz Peterka (1996-1997) e Peter Prevc (2015-2016), coronando un’impresa senza precedenti nella storia del salto con gli sci.

Domen e Peter sono infatti i primi fratelli di sempre ad imporsi nella Vierschanzentournee, aggiudicandosi il prestigioso trofeo a dieci anni di distanza l’uno dall’altro. L’attuale leader della classifica generale di Coppa del Mondo, che aveva visto sfumare l’ipotesi Grande Slam venendo beffato per mezzo punto a Innsbruck dal giapponese Ren Nikaido, si è dovuto accontentare del secondo posto nella gara conclusiva a Bischofshofen.

Sul Paul-Außerleitner-Schanze è arrivato infatti il guizzo del padrone di casa austriaco Daniel Tschofenig, che si è inventato un numero da circo nella serie finale recuperando un paio di posizioni (su Prevc e Kobayashi) e ottenendo il secondo successo della stagione un anno dopo aver vinto proprio sul Large Hill salisburghese la sua prima e ad oggi unica Tournée.

Il podio odierno è stato completato da Domen Prevc e Ryoyu Kobayashi, rispettivamente a 4.1 e 4.3 punti dal vincitore, ma alle loro spalle si sono inseriti ben quattro austriaci con Jan Hoerl quarto (a 5 punti puliti dalla vetta) davanti a Stephan Embacher, Stefan Kraft e Manuel Fettner. Giornata positiva per l’Italia, che torna in zona punti nel circuito maggiore dopo l’estemporaneo exploit di Ruka (due atleti in top20 ma in una gara su serie secca) con il 30° posto di Alex Insam. Bene comunque anche Giovanni Bresadola, 31° e primo degli esclusi dalla seconda serie.