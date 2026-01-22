Domen Prevc fa il vuoto in qualificazione ai Mondiali di volo. Insam e Bresadola superano il taglio

Domen Prevc si conferma il favorito principale per la medaglia d’oro e domina il turno preliminare dei Campionati Mondiali di volo 2026, in corso di svolgimento a Oberstdorf. Il formidabile sloveno, leader incontrastato nella classifica generale della Coppa del Mondo di salto con gli sci e fresco vincitore della Tournée dei 4 Trampolini, ha dimostrato sin qui una netta superiorità sull’Heini-Klopfer-Schanze.

Il 26enne di Kranj, dopo aver primeggiato nelle due sessioni ufficiali di allenamento, si è inventato un salto pazzesco in qualificazione realizzando la miglior misura della serie (228,5 metri) nonostante un handicap di tre stanghe rispetto a tutti gli altri. Prevc ha rifilato un distacco di 12.7 punti all’austriaco Stephan Embacher, secondo classificato e unico in grado di limitare almeno parzialmente i danni rispetto allo sloveno.

Terza posizione a oltre 20 punti dalla vetta per l’altro austriaco Jan Hoerl, che ha preceduto nell’ordine il giapponese Naoki Nakamura ed il norvegese Benjamin Oestvold. Più lontani gli altri big candidati al podio, con il nipponico Ryoyu Kobayashi 6°, l’austriaco Stefan Kraft 7° e gli sloveni Anze Lanisek e Timi Zajc addirittura 11° e 27° sul trampolino di volo bavarese.

Bilancio di giornata positivo tutto sommato per l’Italia, che ha superato il taglio con entrambi gli atleti presenti a Oberstdorf. Alex Insam è stato il migliore degli azzurri piazzandosi in 23ma posizione con una buona esecuzione (191,5 metri) dopo aver raggiunto i 200 metri in allenamento, mentre Giovanni Bresadola ha fatto più fatica non andando oltre il 36° posto con un salto da 166,5 metri.