Domen Prevc è il nuovo Campione del Mondo di volo con gli sci! Dominio assoluto a Oberstdorf

Domen Prevc completa l’opera e vince per dispersione i Campionati Mondiali di volo con gli sci 2026. Il fresco vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini ha evidenziato per tutta la settimana una superiorità impressionante sull’Heini-Klopfer-Schanze a Oberstdorf, conquistando il primo titolo individuale della carriera ai Mondiali di volo (diventano tre aggiungendo le prove a squadre) e restando in piena corsa per la stagione perfetta.

Lo sloveno classe 1999, leader incontrastato della classifica generale di Coppa del Mondo, si presenterà infatti a Predazzo tra due settimane nel ruolo di favorito principale per il successo almeno nell’evento olimpico su trampolino grande. Il 26enne di Kranj, in vetta alla graduatoria dopo le due serie andate in scena ieri pomeriggio sul Flying Hill bavarese, ha più che quadruplicato il suo vantaggio nei confronti del primo inseguitore trionfando alla fine con un margine di quasi 60 punti.

Nello specifico sono 59.5 i punti che hanno separato il vincitore Domen Prevc dal norvegese Marius Lindvik, secondo classificato superando in extremis il giapponese Ren Nikaido (bronzo a 63 punti dalla vetta). Per la Norvegia si tratta del primo podio stagionale nel salto maschile, mentre il Paese del Sol Levante festeggia il primo podio individuale del XXI secolo in una rassegna iridata di volo.

Grande delusione per l’Austria, che resta fuori dal giro delle medaglie dovendo accontentarsi di tre piazzamenti nella top7 con Jan Hoerl quarto (ma a oltre 20 punti dal terzo), Stephan Embacher quinto ed il campione uscente Stefan Kraft settimo. In casa Italia va registrato il 24° posto di un buon Alex Insam, che ha perso un paio di posizioni nella giornata odierna effettuando comunque due salti oltre quota 195 metri.