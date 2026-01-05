Domen Prevc brilla in qualificazione a Bischofshofen. Insam e Bresadola accedono alla gara

Domen Prevc mette subito le cose in chiaro e timbra il cartellino anche nelle qualificazioni di Bischofshofen, candidandosi al ruolo di favorito d’obbligo verso la competizione di domani valevole come ultimo atto della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini e decima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di salto con gli sci.

Lo sloveno ha realizzato il miglior punteggio nel turno preliminare odierno sul Paul-Außerleitner-Schanze, avvicinandosi a due metri dal punto HS (fissato a 142 metri nell’impianto salisburghese) ed imponendosi con un buon margine sul resto della concorrenza. Domani il leader della classifica generale del circuito maggiore punterà al terzo successo di tappa in questa edizione della Vierschanzentournee, dopo aver ipotecato la conquista dell’Aquila d’Oro già al termine delle gare tedesche.

Alle spalle di Domen Prevc si sono inseriti in qualificazione i padroni di casa austriaci Stephan Embacher, Jan Hoerl e Daniel Tschofenig rispettivamente con un distacco di 6.2, 9.3 e 13 punti dalla vetta. Quinta piazza per il giapponese Ryoyu Kobayashi davanti al tedesco Philipp Raimund e al norvegese Halvor Egner Granerud, tutti abbastanza vicini alla top3.

Segnali positivi in chiave azzurra, con Alex Insam e Giovanni Bresadola che hanno centrato l’obiettivo di superare il taglio attestandosi in 37ma e 43ma posizione. L’altoatesino sfiderà nella prima serie di gara l’emergente polacco Kacper Tomasiak (oggi 14°), mentre il trentino sarà chiamato ad un testa a testa proibitivo contro il nipponico Ren Nikaido (8°) fresco vincitore a Innsbruck. Eliminato il giovanissimo italiano Maximilian Gartner, 60°.