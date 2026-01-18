Corentin Moutet chiude a suo modo la partita contro Schoolkate: fischi sul campo della Kia Arena

Il francese Corentin Moutet ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino agli Australian Open 2026. Il mancino transalpino, numero 34 del ranking mondiale, non ha mostrato esitazioni contro il padrone di casa Tristan Schoolkate (n.97 ATP), imponendosi con il punteggio di 6-4 7-6(1) 6-3 dopo 2 ore e 37 minuti di gioco.

È stata una partita in cui la capacità di variare soluzioni e ritmi ha rappresentato la chiave del successo per l’estroso giocatore nativo di Neuilly-sur-Seine, capace di prendere progressivamente il controllo degli scambi. Non altrettanto brillante la prestazione di Schoolkate, apparso lontano dal livello espresso lo scorso anno al secondo turno contro Jannik Sinner.

Il match, disputato sulla KIA Arena, ha offerto anche un episodio curioso nel momento decisivo. Sul match point, dopo aver sbagliato la prima di servizio, Moutet ha optato per una seconda battuta dal basso, sorprendendo completamente l’avversario.

Il tentativo di recupero dell’australiano si è spento lungo la linea di fondo, sancendo la fine dell’incontro. Una scelta tecnica che non è stata gradita dal pubblico di casa, il quale ha manifestato il proprio disappunto con sonori fischi. Di seguito il video dell’episodio: