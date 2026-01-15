Conegliano-Dresda oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Al Palaverde di Villorba, la A. Carraro Prosecco DOC Conegliano torna in campo in Europa per affrontare il Dresdner SC, in una sfida che può avvicinare ulteriormente le venete alla prima posizione in classifica. L’incrocio con la formazione tedesca arriva in un momento particolarmente favorevole per le venete, che fin qui hanno mostrato grande solidità nel percorso continentale, alternando autorità e capacità di gestione anche nei momenti più delicati.

Il cammino europeo di Conegliano parla chiaro: due successi netti per 3-0 contro Dresda e ŁKS Łódź, e una vittoria al tie-break all’esordio contro lo Zeren Spor Kulübü, gara che aveva subito evidenziato come il girone non conceda margini di distrazione nemmeno alle squadre più attrezzate. Proprio quella partita, chiusa al quinto set, ha rappresentato un primo test di maturità superato dalle Pantere, capaci di ritrovare ordine e lucidità quando il match si era fatto complesso. Anche sul fronte nazionale, Conegliano sta vivendo una stagione di altissimo profilo. In Serie A1 guida la classifica con 49 punti dopo 18 giornate, confermando una continuità di rendimento che le ha permesso di reggere senza affanni il doppio impegno campionato–Champions League. L’unica vera battuta d’arresto recente è arrivata sul campo di Milano, episodio che non ha però intaccato certezze e consapevolezza di un gruppo abituato a reagire immediatamente. In Europa, anzi, l’intensità sembra ulteriormente alzata, con una gestione dei set quasi sempre impeccabile e una capacità di imporre ritmo e qualità soprattutto lontano da casa.

Il Dresdner SC si presenta al Palaverde con un bilancio europeo più altalenante. Da un lato spicca il 3-1 ottenuto contro il ŁKS Łódź, dall’altro pesano le sconfitte secche contro Conegliano e Zeren, entrambe per 3-0. In Bundesliga, però, la squadra sassone resta stabilmente nelle zone alte della classifica, attualmente terza, e ha dimostrato di saper costruire continuità, pur alternando qualche stop in gare molto tirate. L’obiettivo a Treviso è chiaro: sporcare la partita, alzare la qualità della battuta e provare a strappare set che possano avere un peso specifico importante in chiave qualificazione. Per Conegliano, invece, la missione è duplice: consolidare la leadership del girone e ribadire la propria superiorità tecnica, sfruttando il fattore campo e la profondità di un roster che consente soluzioni di altissimo livello in ogni fondamentale. Il confronto con Dresda diventa così un banco di prova significativo, più per la continuità mentale che per il valore assoluto dell’avversaria.

La squadra tedesca è guidata da Alexander Waibl, con in regia la statunitense Emma Grome, arrivata in estate dal Changas de Naranjito, e con Larissa Winter pronta a subentrare. In posto due il riferimento è la lettone Marta Levinska, affiancata dall’olandese Rosa Entius. In banda spazio all’olandese Jette Kuipers e alla giovane giapponese Miku Akimoto, una delle atlete più interessanti del roster. Al centro Dresda punta sulle tedesche Mette Pfeffer e Florentine Rosemann, con un reparto completato da Amanda Siksna e Amelia Van der Werff. Il libero titolare è Patricia Nestler.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaVerde di Villorba alle ore 20.30 di giovedì 15 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (204), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra A. Carraro Prosecco DOC Conegliano e Dresdner SC.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE OGGI

Giovedì 15 gennaio – PalaVerde di Villorba – Girone D (quarta giornata)

Ore 20.30 A. Carraro Prosecco DOC Conegliano vs Dresdner SC. Diretta Tv su Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky)

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), Sky Go, Dazn, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport.