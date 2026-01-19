Come vedere Sinner-Gaston in tv e streaming, Australian Open 2026: orario, programma, alternative

Jannik Sinner affronterà Hugo Gaston al primo turno degli Australian Open 2026: il campione in carica farà il proprio esordio sul cemento di Melbourne per cercare di difendere lo Slam vinto nelle ultime due edizioni e allargare la propria bacheca, che lo scorso anno ha impreziosito con le affermazioni a Wimbledon e alle ATP Finals. Il fuoriclasse altoatesino incrocerà l’insidioso Hugo Gaston, partendo comunque con tutti i favori del pronostico in terra oceanica, dove ha sempre espresso un grande livello di tennis.

L’appuntamento è per martedì 20 gennaio (terzo match dalle ore 01.30 italiane, non inizierà prima delle ore 09.00): il programma di giornata alla Rod Laver Arena sarà aperto dalla sfida tra l’ucraina Ollynykova e la statunitense Keys, a seguire (e non prima delle ore 03.30) toccherà allo statunitense Ben Shelton contro il francese Ugo Humbert, poi nella mattinata italiana toccherà al nostro portacolori. In palio la qualificazione al secondo turno, da disputare contro il vincente l’australiano Duckworth e il croato Prizmic.

Il 24enne altoatesino e il 25enne transalpino, attuale numero 93 del ranking ATP, si sono fronteggiati due volte in carriera: entrambi i precedenti risalgono al 2021 e fu sempre il tennista italiano ad avere la meglio, tra gli ottavi dell’ATP 250 di Marsiglia (6-4, 6-1) e il debutto al Masters 1000 di Miami (6-2, 6-2).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Gaston, incontro valido per il primo turno degli Australian Open 2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-GASTON, AUSTRALIAN OPEN 2026

Martedì 20 gennaio

Terzo match dalle ore 01.30 e non prima delle ore 09.00 Jannik Sinner vs Hugo Gaston – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max

In precedenza, a partire dalle ore 01.30 alla Rod Laver Arena, si giocheranno le seguenti partite: Ollynykova-Keys, Shelton-Humbert (non prima delle ore 03.30). Al termine, e non prima delle ore 09.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-GASTON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.