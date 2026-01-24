Ciclismo
Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026: orari, programma, tv, streaming
Dopo l’appuntamento spagnolo di Benidorm, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 ritorna ora in Belgio. Oggi infatti, sabato 24 gennaio, andrà in scena a Maasmechelen la penultima tappa della stagione, prima del gran finale di domenica ad Hoogerheide. In gara ci sarà solo la categoria Elite, dove si è già assegnato il titolo in campo femminile.
Nella tappa spagnola, infatti, Lucinda Brand ha conquistato l’ennesimo successo di una stagione perfetta, conquistando così anche la classifica generale con due gare di anticipo. Lo spettacolo, inevitabilmente, sarà quindi concentrato tutto sulla prova maschile, che potrebbe essere decisiva. La classifica, alla vigilia della gara, vede sempre in vetta Mathieu Van Der Poel, con 20 punti di vantaggio su Thibau Nys.
A Benidorm, prova che non doveva disputare, il fuoriclasse olandese ha vinto la sua sesta gara stagionale ed ora punta al bottino più ricco anche a Maasmechelen, per scrivere nuovamente il suo titolo nell’albo dei vincitori della Coppa del Mondo. Il sette volte campione iridato si è già imposto sul circuito belga nel 2025. Vedremo chi riuscirà a batterlo.
PROGRAMMA CICLOCROSS MAASMECHELEN 2026
Sabato 24 gennaio
Ore 13.40 Prova Donne Elite
Ore 15.10 Prova Uomini Elite
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA COPPA DEL MONDO DI CICLOCROSS 2026:
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: RaiPlay Sport 2 dalle 13.30, Discovery Plus
Diretta Live testuale: OA Sport