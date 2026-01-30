Caduta per Lindsey Vonn a Crans Montana: urla laceranti, poi si rialza

Lindsey Vonn è purtroppo incappata in una brutta caduta durante la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense era partita in maniera brillante sulla pista svizzera e al primo intermedio era transitata con un vantaggio di 55 centesimi nei confronti della connazionale Jacqueline Wiles, dando l’impressione di attaccare a tutta per andare a caccia del risultato di lusso in una stagione che ha già portato in dote due vittorie (sempre in discesa, a St. Moritz e Zauchensee).

In una curva verso destra, dopo un salto, si è insaccata ed è caduta: il suo peso è gravato sul ginocchio sinistro (non quello con la protesi) ed è finita violentemente nelle reti di protezione. La Campionessa Olimpica di Vancouver 2010 ha emesso delle urla lancinanti e si è temuto un gravissimo infortunio, ma rivedendo la caduta non sembra ci siano state delle torsioni importanti alle articolazioni. Dopo qualche minuto, la Campionessa del Mondo 2009 è stata aiutata a rialzarsi e si è toccata il ginocchio sinistro.

A seguire ha deciso di scendere verso il traguardo sui suoi sci. Apparentemente sembra non essersi infortunata in maniera grave, ma si attendono tutti gli accertamenti del caso. Dopo aver raggiunto l’arrivo, Lindsey Vonn ha chiuso gli occhi e le smorfie, tra un misto di dolore e amarezza, non sono mancate, ricevendo anche l’abbraccio di altre atlete al via e dei tecnici. Prima dell’americana, scesa con il pettorale numero 6, erano già cadute l’austriaca Nina Ortlieb e la norvegese Marte Monsen.

Dopo la caduta di Lindsey Vonn, la gara è stata interrotta a lungo: in 50 minuti (l’evento è iniziato alle ore 10.00) sono scese soltanto sei atlete, con ben tre cadute di una certa entità. Viste le tante cadute, la giuria ha deciso di annullare la discesa libera di Crans Montana. Domani è previsto un superG femminile, mentre domenica è in calendario la discesa libera maschile.

Mancano otto giorni alla gara che metterà in palio le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e la stessa Lindsey Vonn si auspica di non essersi fatta male, in modo da non compromettere la possibilità di andare a caccia di risultati di lusso sull’amata Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, dove ha vinto per ben dodici volte nel corso della sua superlativa carriera. La domanda sulla necessità e la legittimità di disputare certe gare a ridosso dei Giochi è sempre più insistente.