Benfica-Novara oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Sulla carta i valori sono piuttosto chiari e raccontano una Igor Gorgonzola Novara che parte con i favori del pronostico. Giovedì 8 gennaio (ore 21.00), al Pavilhão Fidelidade di Lisbona, la formazione piemontese affronta lo Sport Lisboa e Benfica nella terza giornata del girone B di Champions League femminile, in una sfida importante per consolidare il cammino europeo, ma non ancora decisiva in ottica qualificazione. Il girone, dopo due turni, ha già delineato alcune gerarchie. Il Fenerbahçe ha imposto un ritmo superiore, centrando due successi netti e candidandosi con forza al primo posto. Alle sue spalle, però, la situazione resta fluida e destinata a svilupparsi lungo tutta la fase a gironi. In questo contesto, la trasferta di Lisbona rappresenta per Novara soprattutto un’occasione per rafforzare la propria posizione, dare continuità ai risultati e accumulare fiducia, più che uno snodo determinante.

Le piemontesi hanno iniziato il loro percorso europeo con autorità, andando a vincere 3-1 sul campo del Budowlani Łódź, prima di arrendersi in casa alla corazzata turca. Un bilancio che, letto nel complesso, conferma la solidità del gruppo e la capacità di reggere anche contesti internazionali complicati. In Serie A1, Novara staziona stabilmente nel gruppo di testa, con 14 vittorie in 19 gare, e ha dimostrato di saper alzare il livello nelle partite che contano, come evidenziato dal recente accesso alla Final Four di Coppa Italia, conquistato eliminando Milano. Il ko di Conegliano rientra nella normalità di un calendario fitto e non intacca un percorso complessivamente positivo.

Il Benfica, dal canto suo, affronta la gara con un approccio diverso. Le portoghesi hanno pagato dazio all’esordio europeo sul campo del Fenerbahçe, ma hanno saputo reagire con carattere nel secondo turno, piegando Łódź al tie-break e rimanendo agganciate al gruppo. La squadra allenata da Henrique Furtado punta su entusiasmo, spinta del pubblico e aggressività, qualità che in casa possono rendere la partita più insidiosa di quanto dica il pronostico. In campionato il Benfica è quarto, con 10 vittorie e 3 sconfitte, e alterna buone prestazioni a qualche passaggio a vuoto.

Dal punto di vista tecnico, Novara proverà a imporre ordine, ritmo e qualità, facendo leva su una maggiore esperienza internazionale e su una gestione più lucida dei momenti chiave. Sarà importante partire con attenzione, evitare di concedere inerzia e sfruttare la battuta per togliere certezze alle padrone di casa. Il Benfica, invece, cercherà di allungare gli scambi, alzare il livello emotivo della gara e trasformare il fattore campo in un alleato. In regia le lusitane si affidano alla giovane Mariana Garcez, supportata da Emilia Balague, con Isidora Ubavic come riferimento offensivo. In banda spiccano Kyra Holt e Cetin Cansu, mentre al centro il duo Veronika Djokic–Anna Dillon garantisce fisicità. Il libero Tatiana Rizzo aggiunge esperienza e leadership.

Il fischio d'inizio è in programma al Pavilhão Fidelidade di Lisbona alle ore 21.00 di giovedì 8 gennaio.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE OGGI

Giovedì 8 gennaio – Pavilhão Fidelidade di Lisbona – Girone B (terza giornata)

Ore 21.00 Sport Lisboa e Benfica vs Igor Gorgonzola Novara. Diretta Tv su Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky)

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), Sky Go, Dazn, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport.