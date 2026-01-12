Basket femminile, le migliori italiane della quattordicesima giornata di A1. Santucci e Cubaj show per Venezia

Si è disputato nel weekend il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano femminile di basket, un turno che non ha regalato sorprese clamorose, con le tre dominatrici della classifica a imporsi senza problemi. Un turno che ha però regalato alcune ottime prestazioni da parte delle italiane.

Nel primo match di giornata netta vittoria di Schio in casa contro Broni per 81-40 e a spiccare tra le venete ci sono state Costanza Verona, autrice di 10 punti e 6 assist, e Olbis André, anche lei con 10 punti all’attivo. Successo per 51-61, invece, per Campobasso a casa di Derthona e da evidenziare ci sono i 10 punti di Sara Madera, ma anche gli 8 assist di Stefania Trimboli per le ospiti.

Netto successo esterno per Venezia, che si impone a casa del Roseto per 67-85, con ben 4 azzurre in doppia cifra. Si va dai 16 punti (e 7 assist) di Mariella Santucci ai 10 di Francesca Pan, passando per i 13 di Martina Fassina e i 14 (con 8 rimbalzi) di Lorela Cubaj, mentre non bastano i 10 punti e 5 assist di Giulia Moroni per Roseto.

Domenica, poi, Sassari ha battuto senza problemi Brescia per 87-60 e tra le protagonista per le sarde c’è stata Ludovica Sammartino, autrice di 14 punti, con 3 su 4 da oltre l’arco, mentre per la Brixia non sono bastati i 17 punti di Anna Togliani. Infine, vittoria per 90-53 per il San Martino di Lupari contro il fanalino di coda Battipaglia e a guidare le padrone di casa è stata una fenomenale Rae Lin Marie D’Alie, che ha chiuso con ben 14 assist all’attivo.