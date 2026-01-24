Tennis
Australian Open 2026, Swiatek, Pegula e Anisimova volano agli ottavi di finale
Nella giornata in cui il gran caldo condiziona il programma il torneo di singolare femminile degli Australian Open completa l’allineamento del tabellone agli ottavi di finale con i match dei sedicesimi della parte bassa. Iga Swiatek accede agli ottavi dopo aver perso un set. Passano il turno anche le statunitensi Amanda Anisimova e Jessica Pegula, quest’ultima attesa dal derby con Madison Keys.
L’americana Jessica Pegula, testa di serie numero sei, domina la russa Oksana Selekhmeteva 6-3 6-2 in un’ora e sette minuti. Esce alla distanza Iga Swiatek. La polacca, testa di serie numero due, regola la russa Anna Kalinskaya 6-1 1-6 6-1 in un’ora e quarantuno minuti. La kazaka Elena Rybakina, quinta favorita del tabellone, travolge la ceca Tereza Valentova 6-2 6-3 in un’ora e ventitré minuti.
Madison Keys, detentrice del titolo, regola la ceca Karolina Pliskova 6-3 6-3 in un’ora e sedici minuti e affronterà, in un ottavo che promette scintille, Jessica Pegula. La statunitense Amanda Anisimova, testa di serie numero quattro, supera la connazionale Peyton Stearns 6-1 6-4 in un’ora e dodici minuti.
Elise Mertens, testa di serie numero 21, piega la giovane ceca Nicola Bartunkova 6-0 6-4 in un’ora e diciassette minuti. La cinese Xinyu Wang firma la sorpresa di giornata ed elimina la ceca Linda Noskova, testa di serie numero tredici, 7-5 6-4 in un’ora e quattordici minuti. Non deve compiere il minimo sforzo Maddison Inglis. La wild card australiana approfitta infatti del ritiro della nipponica Naomi Osaka, testa di serie numero sedici, e si guadagna così la sfida con la numero due del mondo.