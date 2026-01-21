Australian Open 2026: Sabalenka, Gauff, Paolini e Andreeva padrone di una giornata senza sorprese

Mercoledì a Melbourne, e le sorprese, di fatto, è come se non ci fossero nella parte alta del tabellone femminile. O meglio, è vero che c’è Anastasia Potapova (versione austriaca) che batte Emma Raducanu e se la vedrà perciò con la numero 1 Aryna Sabalenka, ma è altrettanto vero che si tratta del solo risultato sovvertito quest’oggi.

C’è di più: sono solo tre le partite che vanno a chiudersi al terzo set, una delle quali vede ancora in grande difficoltà Diana Shnaider: per la russa rimonta con match point annullati contro la padrona di casa Talia Gibson. Sarà perciò sfida con l’ucraina Elina Svitolina, con tutto l’inevitabile contorno (ma, va detto, Svitolina è in forma seppur sia questo il primo confronto tra le due). Nella parte bassa il match più atteso lo vince Mirra Andreeva, che alla fine qualcosa da dire ai tifosi greci giunti per supportare Maria Sakkari ce l’ha (va detto che le scene di tifo in Australia sono comuni, tra greci e ciprioti, almeno dai tempi di Daniilidou e ancor più Baghdatis).

Il rischio lo corre anche Karolina Muchova: per la ceca vittoria in uno degli incontri qualitativamente migliori della giornata, quello con l’americana Alycia Parks, che con un po’ di costanza in più potrebbe seriamente salire di parecchio in una classifica che, a oggi, la vede appena dentro le prime 100. Nessun problema per Coco Gauff: doppio 6-2 alla serba Olga Danilovic e tabellone che, ancora per un turno, è comodo.

Nella parte alta, semmai, il rischio è per Clara Tauson: la danese scampa l’ostacolo Polina Kudermetova (versione uzbeka) per 7-5 al terzo set, ed ora il confronto con la canadese Victoria Mboko ha tutto d’interessante. Anche perché, quando si trova al massimo, Tauson non è facile per nessuna. Nemmeno per Sabalenka. Intanto, per Jasmine Paolini, conclusione a doppia tinta di pioggia e spostamento di campo contro la polacca Magdalena Frech. Per lei la giovane rampante Iva Jovic, già battuta due volte, ma in notevole fiducia; l’obiettivo resta comunque quello dei quarti di finale, anzi questo in molti potrebbero vederlo come un ottavo anticipato visti gli accadimenti di questo spot.

RISULTATI TABELLONE FEMMINILE AUSTRALIAN OPEN 2026 OGGI

Sabalenka [1]-Bai (CHN) [Q] 6-3 6-1

Potapova (AUT)-Raducanu (GBR) [28] 7-6(3) 6-2

Mboko (CAN) [17]-McNally (USA) 6-4 6-3

Tauson (DEN) [14]-P. Kudermetova (UZB) 6-3 3-6 7-5

Sonmez (TUR) [Q]-Bondar (HUN) 6-2 6-4

Putintseva (KAZ)-Jacquemot (FRA) 6-1 6-2

Jovic (USA) [29]-Hon (AUS) [WC] 6-1 6-2

Paolini (ITA) [7]-Frech (POL) 6-2 6-3

Gauff (USA) [3]-Danilovic (SRB) 6-2 6-2

Baptiste (USA)-Hunter (AUS) [Q] 6-2 6-1

Muchova (CZE) [19]-Parks (USA) 4-6 6-4 6-4

Linette (POL)-Li (USA) 6-3 6-3

Svitolina (UKR) [12]-Klimovicova (POL) [Q] 7-5 6-1

Shnaider [23]-Gibson (AUS) [WC] 3-6 7-5 6-3

Ruse (ROU)-Tomljanovic (AUS) 6-4 6-4

Andreeva [8]-Sakkari (GRE) 6-0 6-4