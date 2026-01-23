Australian Open 2026, Sabalenka doma la coriacea austriaca Potapova e accede agli ottavi

Nei sedicesimi di finale del tabellone di singolare femminile degli Australian Open Aryna Sabalenka doma la coriacea austriaca Anastasia Potapova 7-6(4) 7-6(7) in due ore e quattro minuti e accede così agli ottavi di finale. Nel prossimo turno la numero uno del mondo sfiderà la canadese Victoria Mboko che ha battuto la danese Clara Tauson.

La numero uno del mondo parte bene con il break del 2-0 ottenuto ai vantaggi, ma la sua avversaria è brava a replicare con l’immediato 2-1 e a tenere la contesa in equilibrio dopo aver salvato la palla del 4-5. Potapova salva tre set point e si rifugia sul 6-6, ma nulla può nel tie-break quando la sua avversaria scappa sul 3-0, allunga nuovamente sul 4-3 e chiude i conti, al quarto set point, sul 7-4.

Il secondo parziale sembra far presagire la marcia trionfale della bielorussa. La numero uno del mondo parte forte e scappa sul 4-0 con due break per un match che sembra ormai in dirittura d’arrivo. Potapova però non ci sta e, punto dopo punto, rientra in partita, fino a completare la rimonta sul 4-4. La bielorussa strappa il servizio alla rivale per il 5-4, ma quando serve per chiudere lo perde ed impatta sul 5-5, prologo del tie-break. La testa di serie numero uno parte bene con il 2-0; la sua avversaria reagisce con quattro punti consecutivi e allunga fino al 6-3. Nei momenti chiave Sabalenka, che commette qualche errore di troppo, gioca meglio, annulla anche la quarta palla set e firma il definitivo 9-7 sfruttando l’errore di rovescio della rivale.

Sabalenka chiude la sua prestazione con tre ace, due doppi falli e il 73% di prime. La bielorussa vince il 60% di punti quando si affida alla prima e il 65% quando si affida alla seconda. La numero uno del mondo mette a segno 34 vincenti, commette 44 gratuiti e vince il computo dei punti 95 a 82.