Australian Open 2026: Paolini out, Sabalenka e Gauff avanti senza semplicità. Svitolina continua a salire di giri

In archivio la parte alta dei terzi turni in campo femminile agli Australian Open. Stavolta di lotta, e parecchia, ce n’è, anche se sono tre gli incontri che si concludono al terzo set. Questo, però, nasconde in un certo senso quante vicende si siano succedute nel corso di una lunga giornata.

Innanzitutto, per Aryna Sabalenka resta complicato venire a capo di Anastasia Potapova, che in via ufficiale è austriaca, ma nei fatti è russa (ha cambiato nazionalità sportiva quest’anno). Alla bielorussa leader del ranking mondiale bastano due set, e dall’altra parte della rete avrà la canadese Victoria Mboko. Sua la vittoria nel match più acceso di giornata, quello con la danese Clara Tauson, in cui manca tre match point nel secondo set, ma non fallisce quell’unico nel terzo. E adesso arriverà il confronto quasi generazionale.

Di Iva Jovic che batte Jasmine Paolini s’è detto e ormai scritto tutto, almeno in Italia. L’americana troverà la kazaka Yulia Putintseva, che quasi immancabilmente assieme al successo in tre set nei confronti della turca Zeynep Sonmez si porta dietro un vespaio di polemiche, dovute al suo comportamento che supera in più di un’occasione il confine che passa tra il divertente e lo sgradevole.

Il secondo spot di quarti vede anche Coco Gauff andare in difficoltà contro Hailey Baptiste: 3-6 6-0 6-3 nel confronto tutto a stelle e strisce che porta alla numero 3 del mondo un confronto molto complesso. Già lo è di suo perché Karolina Muchova è giocatrice non categorizzabile, tante variabili ha nel suo gioco, in più se si vede come arriva il 6-1 6-1 sulla polacca Magda Linette ecco che aumentano i motivi di preoccupazione per la campionessa del Roland Garros.

Infine, per Elina Svitolina comincia il percorso di figure “puntate” fin dall’inizio nel tabellone. Innanzitutto, in una partita che ha parecchi momenti incerti soprattutto nel primo set, sconfigge Diana Shnaider. Ora, da russa a russa, dovrà passare a Mirra Andreeva, che però continua a non essere completamente convincente, per quanto onore al merito vada reso alla rumena Elena-Gabriela Ruse, in evidente miglior stato in questa prima parte di 2026 rispetto all’intero resto della carriera.

RISULTATI TERZO TURNO FEMMINILE AUSTRALIAN OPEN 2026 OGGI

Sabalenka [1]-Potapova (AUT) 7-6(4) 7-6(7)

Mboko (CAN) [17]-Tauson (DEN) [14] 7-6(5) 5-7 6-3

Putintseva (KAZ)-Sonmez (TUR) [Q] 6-3 6-7(3) 6-3

Jovic (USA) [29]-Paolini (ITA) [7] 6-2 7-6(3)

Gauff (USA) [3]-Baptiste (USA) 3-6 6-0 6-3

Muchova (CZE) [19]-Linette (POL) 6-1 6-1

Svitolina (UKR) [12]-Shnaider [23] 7-6(4) 6-3

Andreeva [8]-Ruse (ROU) 6-3 6-4