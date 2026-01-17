Australian Open 2026, il programma di domani (domenica 18 gennaio): orari, ordine di gioco, tv, streaming

Si riparte. Primo Slam dell’anno, gli Australian Open, l’Happy Slam per eccellenza: a Melbourne il pubblico ha già dimostrato enorme affetto nei confronti sia del torneo che dei tennisti lungo una settimana delle qualificazioni molto ben pubblicizzata.

La terza volta della domenica come giorno d’inizio di questo torneo prende il via subito con due pezzi d’Italia importanti. Si tratta di Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. La numero 1 azzurra apre la Rod Laver Arena contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, il numero 3 italiano apre la John Cain Arena opposto al britannico e qualificato Arthur Fery. In campo anche Alcaraz e Sabalenka, i numeri 1 del ranking, in questa giornata che si dedica alle parti alte dei due tabelloni.

Gli Australian Open 2026 cominceranno questa notte, quando in Italia sarà domenica 18, a partire dall’1:00. A causa delle recenti novità sul panorama televisivo in Italia, non ci sarà diretta tv in quanto tale. La diretta streaming sarà disponibile attraverso vari mezzi: Eurosport è disponibile con 6 canali lineari su DAZN e Timvision, Discovery+ e HBO Max, dietro abbonamento, trasmettono tutti i campi disponibili. OA Sport offrirà inoltre una selezione di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Domenica 18 gennaio

Rod Laver Arena

Sessione diurna

Ore 1:30 Sasnovich [Q]-Paolini (ITA) [7]

Zverev (GER) [3]-Diallo (CAN)

Sessione serale

Ore 9:00 Sabalenka [1]-Rakotomanga Rajaonah (FRA) [WC]

Alcaraz (ESP) [1]-Walton (AUS)

Margaret Court Arena

Sessione diurna

Ore 1:30 Sakkari (GRE)-Jeanjean (FRA)

Cerundolo (ARG) [18]-Zhang (CHN)

Sessione serale

Ore 9:00 Bublik (KAZ) [10]-Brooskby (USA)

Sawangkaew (THA)-Raducanu (GBR) [28]

John Cain Arena

Ore 1:00 Fery (GBR) [Q]-Cobolli (ITA) [20]

Ore 3:30 Svitolina (UKR) [12]-Bucsa (ESP)

Ore 7:00 Tiafoe (USA) [29]-Kubler (AUS) [Q]

Danilovic (SRB)-V. Williams (USA) [WC]

Kia Arena

Ore 1:00 Gibson (AUS) [WC]-Blinkova

Schoolkate (AUS)-Moutet (FRA) [32]

Ore 5:30 Zheng (USA) [Q]-Korda (USA)

Pavlyuchenkova-Bai (CHN) [Q]

1573 Arena

Ore 1:00 Kecmanovic (SRB)-Etcheverry (ARG)

Alexandrova [11]-Sonmez (TUR) [Q]

Bonzi (FRA)-Norrie (GBR) [26]

ANZ Arena

Ore 1:00 Yastremska (UKR) [26]-Ruse (ROU)

Jacquemot (FRA)-Kostyuk (UKR) [20]

Ugo Carabelli (ARG)-Fucsovics (HUN)

Lamens (NED)-Potapova (AUT)

Court 6

Ore 1:00 Putintseva (KAZ)-Haddad Maia (BRA)

Nava (USA)-Jacquet (FRA) [WC]

Hanfmann (GBR)-Svajda (USA) [Q]

Court 7

Ore 4:00 Kypson (USA) [WC]-Comesaña (ARG)

P. Kudermetova (UZB)-Maristany Zuleta de Reales (ESP) [Q]

Court 8

Ore 3:00 McNally (USA)-Sakatsune (JPN) [Q]

Draxl (CAN) [Q]-Dzumhur (BIH)

Court 9

Ore 4:00 Baptiste (USA)-Vondrousova (CZE) [32]

Cazaux (FRA)-Faria (POR) [Q]

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, 2, 3, 4, 5, 6, Discovery+, HBO Max, DAZN, Timvision

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)