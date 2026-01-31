Australian Open 2026, finale da brividi: Sabalenka punta il titolo, Rybakina tenta lo sgambetto

Avevano chiuso il 2025 da protagoniste nell’ultimo grande evento dell’anno, a oltre due mesi di distanza si ritrovano faccia a faccia nell’atto conclusivo del primo Major del 2026. Nella finale del singolare femminile degli Australian Open Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno, affronta la kazaka Elena Rybakina, quinta testa di serie.

La bielorussa vuole provare a cambiare il copione dell’ultimo atto rispetto a dodici mesi addietro quando fu sconfitta in finale dalla statunitense Madison Keys. In semifinale la numero uno del mondo ha disposto agevolmente dell’ucraina Elina Svitolina, regolata 6-2 6-3 in un’ora e diciassette minuti.

Sabalenka ha timbrato fin qui un percorso netto, senza concedere set alle avversarie. L’incontro più impegnativo è stato, fino ad ora, il match di terzo turno contro l’austriaca Anastasia Potapova, chiuso con due tie-break. La finalista della scorsa edizione dovrà sfoderare la miglior versione di sé stessa per non concedere spazio ad una rivale in grado di reggere la sua forza d’urto sul piano fisico e capace di picchiare altrettanto forte con i colpi al rimbalzo.

La kazaka, a caccia del secondo Slam della carriera dopo Wimbledon 2022, vuole riprendere da dove aveva concluso per continuare a crescere, confermarsi ai vertici del circuito e scalare ancora la classifica. In semifinale la numero cinque del ranking ha piegato la resistenza dell’indomita Pegula e ha completato, così come la sua avversaria, un percorso netto vincendo dodici set in sei uscite.