Australian Open 2026, Carlos Alcaraz piega Walton e approda al secondo turno

Inizia nel migliore dei modi la rincorsa del numero uno del mondo verso il primo Slam stagionale. Nel primo turno degli Australian Open 2026 Carlos Alcaraz piega 6-3 7-6(2) 6-2 l’australiano Adam Walton e approda al secondo turno. Nei trentaduesimi l’iberico affronterà il tedesco Yannick Hanfmann.

L’australiano inizia la partita annullando due palle break, una nel secondo e una nel sesto gioco, e prova a resistere. La testa di serie numero uno però continua a spingere, si porta sullo 0-40 nell’ottavo gioco e alla terza possibilità firma il break del 5-3 per poi chiudere, alla prima opportunità, il parziale di apertura sul 6-3.

Nella seconda frazione di gioco il tennista oceanico parte meglio e strappa il servizio all’avversario per il 3-1, ma lo spagnolo risponde con l’immediato contro break del 3-2. Si prosegue nel rispetto dei turni di battuta dei due contendenti fino al 6-6 e all’inevitabile 6-6. Alcaraz rompe l’equilibrio con i due punti in risposta con cui scappa sul 4-1 e chiude in scioltezza sul 7-2 grazie ad altri due minibreak.

Nel terzo set la situazione di parità permane fino al quinto gioco. Sul 3-2 il tennista murciano cambia passo e conquista il vantaggio decisivo quando firma il break a zero del 4-2. Alcaraz, una volta acquisito il vantaggio, non si volta più indietro, difende il servizio per il 5-2 e, al secondo match point, chiude i conti per il definitivo 6-2.

Alcaraz chiude la sua prova con otto ace, un doppio fallo e il 67% di prime palle di servizio. Il numero uno del mondo vince il 77% di punti quando mette dentro la prima e il 67% sulla seconda. Lo spagnolo mette a referto 38 colpi vincenti contro 36 errori gratuiti per un saldo di +2 e vince il computo totale dei punti 101 a 73.