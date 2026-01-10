Tabellone ATP Auckland 2026: Luciano Darderi unico italiano al via. Ben Shelton guida il seeding

Ad Auckland prende forma il meglio di ciò che ha il circuito, ad oggi, in Nuova Zelanda, cioè l’ATP 250 locale che peraltro è uno dei più rispettati di questa fase della stagione anche per il tipo di ambiente e ciò che c’è all’esterno. In sostanza, è un evento piuttosto iconico.

Un solo italiano al via (salvo evoluzioni di Mattia Bellucci nelle qualificazioni), ed è Luciano Darderi dopo che Lorenzo Sonego ha deciso di non partecipare lasciando così strada agli Australian Open come prossimo obiettivo. Darderi esordirà al secondo turno essendo testa di serie numero 4: giocherà con uno tra il cileno Alejandro Tabilo (1-2 nei precedenti ATP, sarebbe 2-3 nel totale) e l’argentino Camilo Ugo Carabelli (1-0 nei precedenti ATP, sarebbe 5-3 nel totale). Si fosse sul rosso sarebbe il principale favorito per arrivare in semifinale, ma sul veloce sono ancora da verificare i suoi progressi.

Prima testa di serie è Ben Shelton: per l’americano un’ottima chance di poter andare a incassare punti prima di Melbourne, anche perché dal suo lato, a parte Baez, forse non c’è così tanto da temere. Rimane chiaro che il discorso si lega soprattutto a come arriva in terra neozelandese. Dall’altra parte del tabellone tutto da verificare, sia per le condizioni del norvegese Casper Ruud che per quelle del ceco Jakub Mensik.

Il torneo di Auckland è un evento davvero molto antico, che trae le sue origini nel 1956. Roy Emerson, Rod Laver, Fred Stolle, Tony Roche: tutta quella grande generazione australiana ha vissuto quell’evento negli Anni ’60. Un’apparizione con vittoria anche per Bjorn Borg nel 1974: dopo di lui, tra numeri 1 e vincitori Slam, gli ultimi a vincere sono stati Marcelo Rios (1998), Gustavo Kuerten (2003) e Juan Martin del Potro (2009). Ma i nomi importanti sono tanti nell’albo d’oro, non ultimo Gael Monfils lo scorso anno.

TABELLONE ATP 250 AUCKLAND 2026

Shelton (USA) [1]-Bye

Comesaña (ARG)-Royer (FRA)

Brooksby (USA)-Watt (NZL) [WC]

Qualificato-Baez (ARG) [7]

Darderi (ITA) [4]-Bye

Tabilo (CHI) [WC]-Ugo Carabelli (ARG)

Muller (FRA)-Giron (USA) [SE]

Navone (ARG)-Michelsen (USA) [6]

Norrie (GBR) [5]-Qualificato

Bautista Agut (ESP) [WC]-Mpetshi Perricard (FRA)

Qualificato-Kovacevic (USA)

Bye-Mensik (CZE) [3]

Borges (POR) [8]-Etcheverry (ARG)

Mannarino (FRA)-Qualificato

Marozsan (HUN)-Monfils (FRA)

Bye-Ruud (NOR) [2]