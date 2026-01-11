Aryna Sabalenka lascia subito il segno e porta a casa il torneo di Brisbane

I più forti non sono abituati a fare sconti e, anche all’inizio di un nuovo anno agonistico, cercano di lasciare il segno fin dalle prime battute. La bielorussa Aryna Sabalenka supera l’ucraina Marta Kostyuk 6-4 6-3 in un’ora e diciannove minuti e porta così a casa il torneo WTA 500 di Brisbane.

La partita procede a strappi nelle prime fasi. La numero uno del mondo tiene rapidamente il turno di battuta inaugurale, ottiene ai vantaggi il break del 2-0 e allunga sul 3-0. La testa di serie numero sedici entra in partita e con una serie di tre giochi impatta sul 3-3. Sabalenka, nel finale allo sprint, conserva maggiore lucidità e strappa nuovamente il servizio alla rivale per timbrare, alla prima opportunità, il 6-4.

La prima favorita del tabellone salva la palla dello 0-1, firma il break del 2-0 e tocca il massimo vantaggio sul 4-1. Kostyuk non riesce ad opporre la resistenza adeguata e deve anche annullare la possibilità del 5-1. Sabalenka difende autorevolmente i propri turni di battuta e chiude i conti sul 6-3 trasformando il primo match point.

Sabalenka mette a referto un solo ace, non commette doppi falli e serve il 62% di prime. La numero uno del mondo vince l’81% dei punti sulla prima di servizio, contro il 56% della rivale, e il 60% sulla seconda. La bielorussa prevale nel computo totale dei punti con un perentorio 62 a 46.