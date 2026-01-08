Sci Alpino
Quando parte Giada D’Antonio oggi, slalom Nor-Am St-Sauveur 2026: orario, n. di pettorale, tv
Oggi, giovedì 8 gennaio, andrà in scena a Mont Saint-Sauveur (Canada) il primo dei due slalom femminili validi per il circuito Nor-Am. Sulle nevi canadesi la gara tra i pali stretti terrà banco: alle 15:00 italiane è prevista la prima manche, mentre alle 19:00 ci sarà la run-2. Si prospettava una prova interessante, anche per l’interesse c’è tra le fila nostrane.
Saranno cinque le azzurre al via, in uno slalom che annovera 85 atlete. Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari”, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. Pertanto, l’ordine di discesa dipenderà anche da come il tutto si svilupperà.
Ad aprire le danze per la compagine tricolore sarà Anna Trocker, grande protagonista in gigante ieri a Tremblant (Canada) vista la sua affermazione. L’altoatesina inizierà col 10. A seguire ci saranno Francesca Fanti col 24, Giorgia Collomb col 31, Giada D’Antonio col 32 e Cecilia Pizzinato col 37. Ci si aspetta una reazione da parte della 16enne campana, che tra le porte larghe ha rimediato due uscite di scena che sicuramente non avrà gradito. Tra i rapid gates avrà la possibilità di riscattarsi.
Il primo slalom di Mont Saint-Sauveur (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, non godrà della diretta televisiva e streaming. Tuttavia, OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le manche, fornendovi aggiornamenti costanti sull’andamento delle run.
CALENDARIO NOR-AM CUP SCI ALPINO OGGI
Giovedì 8 gennaio (orari italiani)
15.00 Prima manche slalom femminile a Mont Saint-Sauveur (Canada)
19.00 Seconda manche slalom femminile a Mont Saint-Sauveur (Canada)
PROGRAMMA NOR-AM SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTE GIADA D’ANTONIO?
Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari“, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. Nella prima manche Giada D’Antonio partirà con il pettorale numero 32.
STARTLIST NOR-AM CUP SCI ALPINO 2025-2026
1 PALLA, Victoria
2 BENNETT, Sarah
3 FORGET, Arianne
4 GROSDIDIER, Logan
5 SMART, Eleri
6 ALEXANDER, Kiki
7 HUNT, Mia
8 ROUNTREE-WILLIAMS, Nicola
9 LAMONTAGNE, Justine
10 TROCKER, Anna
11 MAY, Beatrice
12 JELINKOVA, Adriana
13 ZAYTSEVA, Viktoria
14 HOFFMAN, Madison
15 BOURGEOIS, Amelie
16 GROSDIDIER, Tatum
17 SOMMEROVA, Celine
18 MORITZ, Kjersti
19 DEHART, Paige
20 GRITSCH, Franziska
21 KEANE, Kaitlin
22 BROWNLIE, Alexa
23 SOMMEROVA, Elese
24 FANTI, Francesca
25 WUNSCH, Mikayla
26 TOZZI, Sophia
27 BUCHHEISTER, Stella
28 BRUCE, Tianna
29 RESNICK, Emma
30 REED, Hadley
31 COLLOMB, Giorgia
32 D ANTONIO, Giada
33 GIESBRECHT, Kendra
34 FELICIELLO, Elsa
35 JACOBSEN, Christina
36 ST-PIERRE, Simone
37 PIZZINATO, Cecilia
38 ROUFA, Kendahl
39 WARDLE, Galena
40 SEWELL, Lily
41 FYNN, Kaitlyn
42 MARTIN, Estelle
43 LAFRENIERE, Kaila
44 KLOMHAUS, Storm
45 HUML, Lara
46 BOIES, Charlotte
47 HOULE, Alexandra
48 ANDERSON, Ashley
49 WALL, Gabby
50 CLUTE, Regan
51 ROBINSON, Marie-Penelope
52 BROWN, Brooke
53 WAYLAND, Lauren
54 AUDET, Laeticia-Odile
55 LAMBERT, Lea
56 GRAY, Zoe
57 DOUGLAS, Maizy
58 GUAY, Dyllan
59 AUBUT-LAURIN, Leanne
60 PANNETON, Chloe
61 TURNER, Vivian
62 DESROSIERS, Arielle
63 PETER, Clea
64 LEVESQUE, Olivia
65 KAISERMAN, Madison
66 ANDERSON, Ava
67 JENSEN, Hannah
68 DECARY, Sarah
69 SIMARD, Samuelle
70 ATTALLA, Amy
71 GOFORTH, Caley
72 MCLELLAN, Jessica
73 REID, Isabel
74 ROWEKAMP, Katie
75 LYNCH, Erica
76 MCDONALD, Katie
77 SKYTTA, Sophie
78 BROOKS, Noemie
79 SMITH, Ruby
80 GILBERT, Lola
81 HANNEMA, Loren
82 HAWKINS, Keira
83 MIKELL, Sara Jane
84 LEBLANC, Victoria
85 LEGAULT, Juliette