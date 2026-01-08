Quando parte Anna Trocker oggi, slalom Nor-Am St-Sauveur 2026: orario, n. di pettorale, tv

Una nuova possibilità per mettersi in mostra. Anna Trocker sarà tra le protagoniste quest’oggi nello slalom di Mont Saint-Sauveur (Canada), valido per il circuito Nor-Am 2025-2026. Sulle nevi nordamericane, la giovanissima altoatesina si sta mettendo in grande evidenza e il risultato di ieri nel secondo gigante disputato a Tremblant parla chiaro.

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE NOR-AM ALLE 15.00 E ALLE 19.00

Trocker, infatti, si è imposta in maniera perentoria, andando a bissare il successo sempre nel circuito americano che aveva ottenuto a Copper Mountain nel mese di dicembre. Dopo aver chiuso davanti la prima manche, la nostra portacolori ha completato l’opera, rifilando distacchi abissali alle sue rivali. A questo proposito, da segnalare in positivo il terzo posto di Francesca Fanti, preceduta dall’austriaca Franziska Gritsch. Settima piazza per Giorgia Collomb, mentre out nella run-1 Giada D’Antonio e Cecilia Pizzinato.

Le atlete citata si riproporranno quest’oggi tra i pali stretti. Trocker sarà al via col pettorale n.10 e cercherà di ottenere un nuovo piazzamento nella top-3. A seguire, vi saranno Fanti col 24, Collomb col 31, D’Antonio col 32 e Pizzinato col 37.

Il primo slalom di Mont Saint-Sauveur (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, non godrà della diretta televisiva e streaming. Tuttavia, OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le manche, fornendovi aggiornamenti costanti sull’andamento delle run.

CALENDARIO NOR-AM CUP SCI ALPINO OGGI

Giovedì 8 gennaio (orari italiani)

15.00 Prima manche slalom femminile a Mont Saint-Sauveur (Canada)

19.00 Seconda manche slalom femminile a Mont Saint-Sauveur (Canada)

PROGRAMMA NOR-AM SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTE ANNA TROCKER?

Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari“, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. Nella prima manche Anna Trocker partirà con il pettorale numero 10.

STARTLIST NOR-AM CUP SCI ALPINO 2025-2026

