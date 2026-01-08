Sci Alpino
Quando parte Anna Trocker oggi, slalom Nor-Am St-Sauveur 2026: orario, n. di pettorale, tv
Una nuova possibilità per mettersi in mostra. Anna Trocker sarà tra le protagoniste quest’oggi nello slalom di Mont Saint-Sauveur (Canada), valido per il circuito Nor-Am 2025-2026. Sulle nevi nordamericane, la giovanissima altoatesina si sta mettendo in grande evidenza e il risultato di ieri nel secondo gigante disputato a Tremblant parla chiaro.
LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE NOR-AM ALLE 15.00 E ALLE 19.00
Trocker, infatti, si è imposta in maniera perentoria, andando a bissare il successo sempre nel circuito americano che aveva ottenuto a Copper Mountain nel mese di dicembre. Dopo aver chiuso davanti la prima manche, la nostra portacolori ha completato l’opera, rifilando distacchi abissali alle sue rivali. A questo proposito, da segnalare in positivo il terzo posto di Francesca Fanti, preceduta dall’austriaca Franziska Gritsch. Settima piazza per Giorgia Collomb, mentre out nella run-1 Giada D’Antonio e Cecilia Pizzinato.
Le atlete citata si riproporranno quest’oggi tra i pali stretti. Trocker sarà al via col pettorale n.10 e cercherà di ottenere un nuovo piazzamento nella top-3. A seguire, vi saranno Fanti col 24, Collomb col 31, D’Antonio col 32 e Pizzinato col 37.
Il primo slalom di Mont Saint-Sauveur (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, non godrà della diretta televisiva e streaming. Tuttavia, OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le manche, fornendovi aggiornamenti costanti sull’andamento delle run.
CALENDARIO NOR-AM CUP SCI ALPINO OGGI
Giovedì 8 gennaio (orari italiani)
15.00 Prima manche slalom femminile a Mont Saint-Sauveur (Canada)
19.00 Seconda manche slalom femminile a Mont Saint-Sauveur (Canada)
PROGRAMMA NOR-AM SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTE ANNA TROCKER?
Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari“, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. Nella prima manche Anna Trocker partirà con il pettorale numero 10.
STARTLIST NOR-AM CUP SCI ALPINO 2025-2026
1 PALLA, Victoria
2 BENNETT, Sarah
3 FORGET, Arianne
4 GROSDIDIER, Logan
5 SMART, Eleri
6 ALEXANDER, Kiki
7 HUNT, Mia
8 ROUNTREE-WILLIAMS, Nicola
9 LAMONTAGNE, Justine
10 TROCKER, Anna
11 MAY, Beatrice
12 JELINKOVA, Adriana
13 ZAYTSEVA, Viktoria
14 HOFFMAN, Madison
15 BOURGEOIS, Amelie
16 GROSDIDIER, Tatum
17 SOMMEROVA, Celine
18 MORITZ, Kjersti
19 DEHART, Paige
20 GRITSCH, Franziska
21 KEANE, Kaitlin
22 BROWNLIE, Alexa
23 SOMMEROVA, Elese
24 FANTI, Francesca
25 WUNSCH, Mikayla
26 TOZZI, Sophia
27 BUCHHEISTER, Stella
28 BRUCE, Tianna
29 RESNICK, Emma
30 REED, Hadley
31 COLLOMB, Giorgia
32 D ANTONIO, Giada
33 GIESBRECHT, Kendra
34 FELICIELLO, Elsa
35 JACOBSEN, Christina
36 ST-PIERRE, Simone
37 PIZZINATO, Cecilia
38 ROUFA, Kendahl
39 WARDLE, Galena
40 SEWELL, Lily
41 FYNN, Kaitlyn
42 MARTIN, Estelle
43 LAFRENIERE, Kaila
44 KLOMHAUS, Storm
45 HUML, Lara
46 BOIES, Charlotte
47 HOULE, Alexandra
48 ANDERSON, Ashley
49 WALL, Gabby
50 CLUTE, Regan
51 ROBINSON, Marie-Penelope
52 BROWN, Brooke
53 WAYLAND, Lauren
54 AUDET, Laeticia-Odile
55 LAMBERT, Lea
56 GRAY, Zoe
57 DOUGLAS, Maizy
58 GUAY, Dyllan
59 AUBUT-LAURIN, Leanne
60 PANNETON, Chloe
61 TURNER, Vivian
62 DESROSIERS, Arielle
63 PETER, Clea
64 LEVESQUE, Olivia
65 KAISERMAN, Madison
66 ANDERSON, Ava
67 JENSEN, Hannah
68 DECARY, Sarah
69 SIMARD, Samuelle
70 ATTALLA, Amy
71 GOFORTH, Caley
72 MCLELLAN, Jessica
73 REID, Isabel
74 ROWEKAMP, Katie
75 LYNCH, Erica
76 MCDONALD, Katie
77 SKYTTA, Sophie
78 BROOKS, Noemie
79 SMITH, Ruby
80 GILBERT, Lola
81 HANNEMA, Loren
82 HAWKINS, Keira
83 MIKELL, Sara Jane
84 LEBLANC, Victoria
85 LEGAULT, Juliette