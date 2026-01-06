Sci Alpino
A che ora parte Anna Trocker oggi, gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, tv, streaming
La prima delle cinque azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, sarà Anna Trocker: la prima manche scatterà alle ore 15.00 italiane, mentre la seconda run prenderà il via alle ore 18.00 italiane.
Nella prima manche Anna Trocker scatterà con il pettorale numero 4, Giada D’Antonio col 17, Francesca Fanti col 20, Giorgia Collomb col 31 e Cecilia Pizzinato col 35. Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “irregolari“, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta.
A differenza di quanto accade in Coppa del Mondo, in Nor-Am Cup la seconda run sarà aperta alle migliori 60 atlete della prima discesa. Si inizierà con l’inversione delle migliori 30, poi partiranno le atlete dalla 31ma alla 60ma posizione.
Per il gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, la diretta tv non sarà assicurata e la diretta streaming non sarà disponibile, ma la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO NOR-AM CUP SCI ALPINO 2025-2026
Martedì 6 gennaio – Tremblant (Canada)
15.00 Prima manche gigante femminile
18.00 Seconda manche gigante femminile
PROGRAMMA NOR-AM SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST NOR-AM CUP SCI ALPINO 2025-2026
1 LAMONTAGNE Justine CAN
2 FORGET Arianne CAN
3 JELINKOVA Adriana CZE
4 TROCKER Anna ITA
5 MORITZ Kjersti USA
6 GRITSCH Franziska AUT
7 BENNETT Sarah CAN
8 KEANE Kaitlin USA
9 GROSDIDIER Tatum USA
10 HUNT Mia USA
11 GIESBRECHT Kendra CAN
12 ZAYTSEVA Viktoria USA
13 GROSDIDIER Logan USA
14 DEHART Paige USA
15 ROUNTREE WILLIAMS Nicola USA
16 SMART Eleri CAN
17 D’ANTONIO Giada ITA
18 LAFRENIERE Kaila CAN
19 MARTIN Estelle CAN
20 FANTI Francesca ITA
21 ROWEKAMP Katie USA
22 KAISERMAN Madison USA
23 MAY Beatrice USA
24 GRAY Zoe CAN
25 BROWNLIE Alexa CAN
26 KLOMHAUS Storm USA
27 PALLA Victoria GBR
28 ST PIERRE Simone CAN
29 WARDLE Galena USA
30 CREIGHTON Elisabeth CAN
31 COLLOMB Giorgia ITA
32 JACOBSEN Christina NOR
33 BOIES Charlotte CAN
34 RESNICK Emma USA
35 PIZZINATO Cecilia ITA
36 LYNCH Erica USA
37 BOURGEOIS Amelie CAN
38 SEWELL Lily CAN
39 REID Isabel USA
40 ANDERSON Ashley USA
41 LAMBERT Lea CAN
42 AUDET Laeticia Odile CAN
43 DESROSIERS Arielle CAN
44 TURNER Vivian USA
45 BRUCE Tianna USA
46 DOUGLAS Maizy USA
47 SMITH Ruby USA
48 SIMARD Samuelle CAN
49 BUCHHEISTER Stella USA
50 JENSEN Hannah CAN
51 NODDER Alexandra CAN
52 AUBUT LAURIN Leanne CAN
53 WALL Gabby CAN
54 MAXSON Maya USA
55 PHILLIPS Devon USA
56 NEEVES Hannah USA
57 RENICK Mari USA
58 SOMMEROVA Elese CZE
59 GUAY Dyllan USA
60 WIESER Aura USA
61 ROBINSON Marie Penelope CAN
62 WUNSCH Mikayla CAN
63 ANDERSON Ava USA
64 BROWN Brooke USA
65 WAYLAND Lauren CAN
66 FELICIELLO Elsa CAN
67 CLUTE Regan USA
68 GILBERT Lola CAN
69 SKYTTA Sophie USA
70 GOFORTH Caley USA
71 TIVILUK Rachel CAN
72 LEVESQUE Olivia CAN
73 ATTALLA Amy CAN
74 HOUDE Charlie CAN
75 LEGAULT Juliette CAN
76 MIKELL Sara Jane USA
77 HOULE Alexandra CAN
78 BROOKS Noemie CAN
79 DECARY Sarah CAN
80 HANNEMA Loren CAN
81 MCLELLAN Jessica CAN
82 HAWKINS Keira CAN
83 BUZDUGAN Sara ROU